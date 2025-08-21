Fribamestaruudet ratkottiin ★

Frisbeegolfin kunnanmestaruudet ratkottiin lauantaina 16.8. Kullasvuoressa raikkaassa loppukesän säässä.

Tällä kertaa osallistujamäärä jäi valitettavan vähäiseksi useiden samanaikaisten tapahtumien vuoksi. Mestareita saatiin nyt luokissa Avoin, Pojat15 ja Herrat50.

Kisassa pelattiin tuttuun tyyliin kaksi täyttä kierrosta Kullasvuoren frisbeegolfrataa.

– Ratahan on kokenut jatkuvia uudistuksia. Sitä voidaankin tällä hetkellä pitää sopivan haastavana kaikentasoisille heittäjille, mutta samalla silti varsin mukavaheittoisena, kuvailee Padasjoen Frisbeegolfin puheenjohtaja Janne Sandholm.

– Päivän sykähdyttävin suoritus nähtiin heti aamun alkuun, kun junnuluokassa Eevert Aaltonen täräytti aamun ensimmäisen avauksensa suoraan pönttöön. Hole-in-one! Tämä mahtava holari syntyi väylällä 3.

Ensimmäistä kertaa kunnanmestaruuskisoihin osallistunut Eevert Aaltonen heitti heti harvinaisen hole-in-onen.

Tuore Padasjoen nuorten mestari käy varsinkin kesälomalla usein Kullasvuoressa heittämässä isän ja mökkinaapureiden kanssa. Frisbeegolfia hän on harrastanut aktiivisesti kaksi vuotta.

– Tuntui hyvältä heittää holari ja olihan se hyvä aloitusheitto kisaan, arvioi 14-vuotias mestari.

Kisan etenemistä piristi pariin otteeseen melko reipaskin sade, mikä oli osaltaan vaikuttamassa ehkä hieman vaatimattomiinkin tuloksiin. Avoimessa luokassa Janne Sandholm uusi mestaruutensa ja Herrat50–luokassa Seppo Törmä kirkasti monet himmeämmät mitalinsa vihdoin kultaiseksi. Pojat15–luokan ihka uusi mestari on Eevert Aaltonen.

– Viikkokisat jatkuvat torstaisin klo 18 aina syyskuun loppuun saakka. Niissä on helppo tulla lajiin mukaan kilpailumielessä, mutta ilman paineita ja ei niin vakavasti. Padasjoen Frisbeegolf toivottaakin kaikki kiinnostuneet mukaan tähän yhä kasvavaan ja koukuttavaan lajiin.

Tulokset:

Mitalistit, avoin: 1) Janne Sandholm, 2) Heikki Toivonen, 3) Jesse Aaltonen.

Pojat15: 1) Eevert Aaltonen, 2) Mikke Koivisto.

Herrat50: 1) Seppo Törmä.