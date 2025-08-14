OP-edustajiston vaalit marraskuussa ★

OP-edustajiston vaalit käydään syksyllä. Vaali toteutetaan samanaikaisesti 30 osuuspankissa, joilla vaalikelpoisia omistaja-asiakkaita on yhteensä 1,7 miljoonaa.

Järvi-Hämeen ja Koitin-Pertunmaan Osuuspankit yhdistyivät 31.7. Vaaleissa voivat asettua ehdolle ja äänestää ne omistaja-asiakkaat, jotka ovat olleet joko Järvi-Hämeen tai Koitin-Pertunmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaita viimeistään 31.5.2025 ja ovat vaalien edetessä edelleen omistaja-asiakkaita.

Ehdokasasettelu tapahtuu 21.8.–11.9. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2025 ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. Lisäksi ehdokas tarvitsee itselleen yhden kannattajan.

Verkkopalveluja käyttävä omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan ja äänestysohjeista viestillä, joka on mahdollista lukea op.fi–palvelussa tai OP–mobiilissa. Muut saavat tiedon äänioikeudestaan materiaaleineen postitse. Lisäksi materiaalin äänestykseen postitse saavat alaikäset, edunvalvottavat ja yritykset tai yhteisöt.

Äänestysaika on 3.–13.11. Vaalien tulos julkistetaan 5.12.

Järvi-Hämeen Osuuspankki aloitti toimintansa syyskuussa 2015, kun Hartolan Osuuspankki ja Sysmän Osuuspankki yhdistyivät Etelä-Päijänteen Osuuspankin kanssa. Ehdokkaita oli neljä vuotta sitten 91, joista 35 pääsi edustajistoon.