Koirien tutustumispäivä oman kylän eläinlääkärille ★

Eläinlääkäri Anna Vanha-Perttula järjestää yhdessä asikkalalaisen koirankouluttaja Piia Collanin kanssa ilmaisen Tutustu ja treenaa eläinlääkärissä -tapahtuman 6.9.

Tapahtumassa koiran kanssa pääsee tutustumaan eläinlääkäriin ja harjoittelemaan koiran käsittelemistä käynneillä.

Anna Vanha-Perttula ja Piia Collan ovat tuttuja koiraharrastuksen kautta. Asikkalassa asuva Collan on kokenut koirapalveluyrittäjä ja tarjoaa monenlaisia palveluja koiraperheille, Auttoisilla asuva Vanha-Perttula tuli eläinlääripraktiikan jatkajaksi.

Koiraa ja myös omistajaa saattaa stressata kovasti eläinlääkärikäynti. Tapahtuman ideana on tuoda koiralle positiivinen kokemus eläinlääkäristä.

– Koiraan tarttuu helposti myös omistajansa jännitys. Koira pääsee tekemään tällä kertaa kivoja juttuja eläinlääkärissä, jolloin koiralle jää kokemus, että eläinlääkärissäkin voi olla mukavaa. Kroonisesta sairaudesta kärsivän koiran olisi hyvä käydä juuri sen positiivisen kokemuksen vuoksi ihan muuten vain eläinlääkärissä, huomauttaa Vanha-Perttula.

– Kannustan harjoittelemaan koiran käsittelemistä ja totuttamaan koiraa eläinlääkäriin, sillä se tekee eläinlääkärikäynneistä nopeampia ja koiralle mieluisampia.

Tyypillisiä ongelmia eläinlääkärikäynneillä voi olla kiinnipitäminen ja siitä syntyvät vastareaktiot, tai koiran vaikeudet sietää käsittelyä eri paikoista. Collanin mukaan ihmisen ja koiran välinen luottamus on näissä hyvin tärkeässä roolissa.

– Koiran kiinnipitäminen ei ole koiralle millään tapaa luonnollista. Mutta luottaessaan tarpeeksi ihmiseen se pystyy sietämään sitä.

Eläinyrittäjillä yhteistyötä

Tapahtumassa koirat otetaan vastaan yksittäin sovittuna aikana, jolloin ei tarvitse jännittää odotushuoneessa muiden koirien kanssa. Ilmoittautumisen yhteydessä koiranomistajalle annetaan alkutietolomake, jonka pohjalta harjoitellaan yksilötarpeen mukaan. Paikkoja tapahtumaan on vielä jäljellä.

Collan kertoo tutustuneensa Vanha-Perttulaan eläinlääkärikäynnin yhtey­dessä, josta eläinyrittäjien yhteistyö sai alkunsa.

– Olin vaikuttunut Annan hyvistä otteista koiran kanssa ja muutenkin kemiat kohtasivat hyvin. Tällä hetkellä ohjaamme asiakkaita toistemme palveluiden pariin ja minulla on täällä Annan eläinlääkärissä etukuponkeja omiin palveluihini.

Koiran kouluttamisesta ja käsittelemisestä Collan korostaa, ettei ole mitään hävettävää olla ammattilaisiin yhteydessä.

– Joku voi potea syyllisyyttä esimerkiksi siitä, että pyytää ammattilaista leikkauttamaan koiransa kynnet, jos ei siinä itse välttämättä onnistu. Tämä on kuitenkin aivan turhaa, sillä koirat, aivan kuten ihmisetkin ovat keskenään erilaisia ja joku koira voi olla hyvinkin arka erilaiselle käsittelemiselle.