Tuikka ja Korelin onkimestarit ★

Padasjoen Kalakerhon onkimestarit vuosimallia 2025 ovat Lilja Tuikka ja Timo Korelin.

Onkimestaruuskilpailu käytiin 3.8. Maakesken Nippurannassa.

1) Timo Korelin 2335 g, 2) Janne Pirttikoski 2100, 3) Janne Saarinen 2045, 4) Sami Virtanen 1855, 5) Lilja Tuikka 1482 (1,33 kertoimella), 6) Tapio Lustig 1465, 7) Aarre Miettinen 685, 8) Esa Helvilä 540.

Kolmiottelussa 2.8. Padasjoki sijoittui toiseksi Heinolan joukkueen jälkeen tuloksella 31820. Padasjoen Kalakerho, Nastolan Pilkki ja Heinolan Erämiehet onkivat kilpaa Vääksyn kanavalla, jossa Tuikka oli naisten sarjan toinen (840 g) ja miehistä parhaiten menestyi 7. sijoittunut Timo Korelin (2160).

Laivarannassa laituripilkittiin 30.7. Siellä Lilja Tuikka otti ylivoimaisen voiton naisten sarjassa satuaan kalaa 2535 g eli yli tuplasti sen, mitä hopeamitalisti. Hän päihitti myös kaikki miehet: miesten sarjan parhaan, Janne Pirttikosken, tulos oli 2015.