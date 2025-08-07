Helteisillä Iltarasteilla 23 suunnistajaa ★

Päijät-Rastin Iltarastit kilpailtiin tiistaina 29.7. Auttoisilla.
Lämpöä oli 29 astetta ja osallistujia 23. Ratamestarina oli Mauri Pilt.
Rata A 3,8 km: 1) Juha Villa 32.34, 2) Mikko Kärkkäinen 37.49, 3) Matias Lindfors 49.04, 4) Juho Höysniemi 56.26, 5) Tommi Mutikainen 56.34, 6) Seppo Kinkki 1.02.15, 7) Jouko Snellman 1.05.56, 8) Timo Lehto 1.19.02, 9) Terhi Sillanpää 1.27.21,10) Markku Kokkonen 1.49.09, ** Kaisa Ara
Rata B 2,1 km: 1) Viivi Mutikainen 28.42, 2) Sanna Mutikainen 34.13, 3) Pertti Salminen 37.35, 4) Olli Savela 42.20, 5) Suvi Uusitalo 43.14, 6) Timo Heikkilä 45.12, 7) Jouko Kontturi 48.57, 8) Eero Ikonen 58.14, 8) Helmi Järvinen 1.03.36, 9) Marjo Tuomola 1.05.09, 10) Maija Arponen 1.09.23 **Pekka Vesala
5.8. sade heikensi suunnistushalukkuutta Kuhmoisten Harmoisten rasteilla. Osallistujia oli 10 ja ratamestari Sampo Keskinen. Pidemmän, 4,1 km radan nopein oli padasjokelaissyntyinen Henri Törmä, ja 2,7 km kiersi reippaimmin Mauri Pilt Padasjoelta.