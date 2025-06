Kiertävä kesäteatteri esiintyi sahalla ★

Lahden SUPER-teatteri esitti 24.6. Mainiemen sahalla musiikkinäytelmän Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri. Lahtelainen lastenteatteri on tänä kesänä kiertänyt ympäri Päijät-Hämettä ja esityksen voi nähdä vielä lauantaina teatterin kotikaupungissa Lahdessa.

Teatteriesitys oltiin varauduttu pitämään ulkona, mutta sahalla pystyi esiintymään sisätiloissa sateelta suojassa.

Näytelmän ohjaaja Tero Porali on sovittanut klassikkosadusta hieman nykyaikaisemman version, johon on lisätty hahmoja sekä osia muista saduista.

SUPER-teatteri sai kiertävälle kesäteatterille kärkihankeavustusta Suomen kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahastosta, kertoo näytelmän tuottaja Emilia Porali.

– Ilman hankeavustusta emme olisi päässeet toteuttamaan tällaista kesäteatteria. Kesäteatteriperintö on erittäin hieno ja on surullista nähdä, kuinka se on päässyt joissain kunnissa loppumaan.

–Tällaista toimintaa meillä ei ole vielä aiemmin ollut, joten tämä oli ihan uudenlainen projekti. Ensi vuodelle ei ole varmuutta, että pääsisimme tekemään uudestaan.

Padasjoella oli Emilia Poralin mukaan yllättävän runsas yleisö tullut seuraamaan näytelmää.

– Ennakkolippuja oli myyty vain kolme ja sadesään vuoksi olimme varautuneet pienempään yleisöön. Yllätykseksemme saimme kuitenkin lähes täyden yleisön paikalle ja täällä pääsimme myös näyttelemään sisätiloissa sateelta suojassa.

SUPER-teatteri ei ollut aivan ensimmäistä kertaa Padasjoella. Aiemmin näyttelijät kertoivat olleensa esiintymässä Padasjoella päiväkodissa, sekä Kuntalassa.

–Olimme myös iloisia kuullessamme parilta katsojalta, että he olivat käyneet Lahdessa katsomassa meidän näytelmiämme, että olemme tuttuja myös täällä päin.