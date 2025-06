Valtuusto hyväksyi luottamushenkilöiden paikkajaot ★

Uusi keväällä valittu Padasjoen kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 9.6. ensimmäistä kertaa. Silja Savola (kok.) avasi valtuuston ensimmäisen kokouksen puheenjohtajan paikalta.

– Olemme kaikki uuden edessä, meidät on valittu päättämään kotikuntamme asioista ja osalle teistä edustuspaikkoja maakunnallisiin toimielimiin. On suuri kunnia kuulua tähän joukkoon, jolla on vastuu ja mahdollisuus johdattaa Padasjokea kohti tulevaisuutta.

Savola otti kantaa turvallisuusteemaan avauspuheenvuorossaan.

– Tämän valtuuston tulisi pitää huolta, että jokainen padasjokelainen voi kokea olonsa turvalliseksi niin kotona, koulussa, työssään, kuin myös vapaa-ajallaan. Turvallisuus ei ole vain poliisi tai pelastustoimi, vaan siihen liittyy se, kuinka kohtelemme toisiamme, pidämme huolta nuorisosta, ikäihmisistä ja kaikista heistä, jotka kaipaavat tukea.

Työ ja elinkeinoelämä ovat Savolan mukaan oleellisia tekijöitä Padasjoen kannalta.

– Meidän on tuettava paikallisia yrittäjiä, että houkuteltava uusia toimijoita kuntaamme. Padasjoella on valtavasti potentiaalia, meillä on osaavia henkilöitä, vahvaa yhteisöllisyyttä ja aitoa yrittämisen henkeä.

– Elinkeinoelämän vahvistaminen on avain siihen, että kunta pysyy elävänä ja vetovoimaisena. Meidän on uskallettava tehdä päätöksiä, jotka kantavat pidemmälle, kuin tämä valtuustokausi. Jotka tukevat Padasjoen pitkäaikaista kasvua. Vain yhdessä voimme hyödyntää ne vahvuudet, jotka tekevät Padasjoesta ainutkertaisen asuinympäristön.

Keskustelua ei syntynyt juurikaan valtuuston puheenjohtajiston valinnasta, tai muistakaan kokouksessa käsitellyistä henkilövalinnoista. Uuden kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Padasjoen ex-kunnanjohtaja Heikki Jaakkola (kesk.), I varapuheenjohtajaksi Paavo Malaste (sdp.) ja II varapuheenjohtajaksi Kalle Jaakkola (kok.).

Puheenjohtaja Heikki Jaakkola kertoi haluavansa asettaa tavoitteeksi jouhevan kokouskäytännön.

– Asiathan tässä ovat tärkeitä, ei mennä henkilökohtaisuuksiin ja käyttäydytään asiallisesti, se on minun tavoitteeni.

Henkilövalintojen jälkeen käsiteltiin lausunnon antamisesta tuulivoimarakentamisen periaatteisiin liittyviin valituksiin. Marko Pastila (kok.) antoi esityslistan päätösehdotukseen eriävän ehdotuksen.

– Päätösehdotuksessa lukee, että ”on saattanut tapahtua virheitä”. Mielestäni valtuuston päätöksenteko tulisi perustua faktoihin, eikä olettamuksiin. Päätöksestä on tehty valitus, mutta valtuustosali ei mikään tuomioistuin ole. Minusta on hallinto-oikeuden tehtävä arvioida, onko päätöksenteossa toimittu väärin. Ehdotan, että 10.3. valtuuston hyväksymä päätös tuulivoimarakentamisen periaatteista pidetään voimassa.

Pastilan ehdotus tyrmättiin äänestyksellä 12–8. Näin ollen valtuusto päätti kumota aiemmin tekemänsä päätöksen asiaan liittyen, koska valmistelussa on saattanut tapahtua virheitä ja uusi valtuusto voi käsitellä halutessaan päätöksentekoprosessin uudestaan.