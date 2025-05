Toiminnallinen oppitunti nyrkkeilystä ja elämänvalintojen merkityksestä ★

Kullasvuoren koulun kutosluokka pääsi perjantaina 16.5. viettämään toiminnallista oppituntia, kun koulupastori Teemu Kaski opetti heille kuntonyrkkeilyä.

Kuntonyrkkeilyssä ei otella toisia vastaan, vaan nyrkkeilytekniikan avulla saadaan syke nousemaan ja iskut kohdistetaan nyrkkeilysäkkiin tai pistehansikkaaseen.

Moninkertainen nyrkkeilyn Suomenmestari esitteli nuorille nyrkkeilytekniikan alkeita, kuten oikeaoppista asentoa, väistämistä ja lyöntejä. Nyrkkeilytekniikoiden harjoittelun lisäksi oppilaat pääsivät harjoittelemaan hyppynarulla hyppimistä.

Toiminnallinen tunti oli jatkoa Kasken tammikuussa pitämälle valistustunnille, jossa nuoria haastettiin pohtimaan omia elämänvalintoja. Valistustunnilla Kaski kertoi omasta elämästään ja asioista, joiden kanssa on joutunut kamppailemaan, kuten vanhemman menettämisestä nuorena ja päihderiippuvuudesta.

Osa valistustunnin tarkoitusta Kasken mukaan oli motivoida nuoria etsimään itseään ja löytää merkityksellisiä asioita elämästä.

– Jokaisella nuorella pitäisi olla jokin mielekäs harrastus, josta saisi iloa elämäänsä.

Nuorten pahoinvointi

Kaski kertoo pitäneensä valistusluentoja jo kymmenisen vuotta; aluksi vapaaehtoistyönä, mutta viimeiset pari vuotta Päijät-Hämeen helluntaiseurakuntien koulupastorin roolissa. Nuoremmille oppilaille hän pitää Fidan globaalin kasvatuksen tunteja. Aiemmin hän kiersi vankiloissa ja kirkoissa luennoimassa, mutta päätyi lopulta keskittymään nuorten kanssa asioimiseen.

– Vankiloissakin koin, että tämänkaltaista työtä tarvitaan, mutta ennaltaehkäisevän työn rooli on niin tärkeä, että koen lasten ja nuorten kanssa toimimisen merkityksellisemmäksi.

Nuorten kanssa työskennellessä Kaski kertoo kohtaavansa suurimpina nuorten pahoinvointia aiheuttavana ongelmina sosiaalisen median, päihteet, vanhemmuuden puuttumisen ja kiusaamisen. Tilastot nuorten masentuneisuudesta ovat hänen mukaansa myös huolestuttavia.

– Usein kun keskustelen lasten ja nuorten kanssa, he osaavat myös itse nostaa näitä asioita esiin. Somessa näkee toisten ihmisten elämästä vain parhaat puolet, joka vääristää pahasti todellisuutta. Lisäksi some aiheuttaa nuorilla huomion hakemista tekemällä mitä vain, jotta heidät huomattaisiin. Toisinaan myös kohtaan tapauksia, joissa päihdekokeiluja on ollut jo hyvin varhaisessa iässä.

Vapaaehtoistyönä Kaski kertoo tavoittavansa nuoria tapaamalla heitä iltaisin Lahdessa ostoskeskuksilla. Hän kertoo, että nuorten tavoittamisessa on tärkeää olla siellä, missä nuoretkin ovat.

– Nuorilla vaikuttaisi myös enenevissä määrin olevan vaikeuksia kohdata ihmisiä kasvokkain, eli heillä on sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

Kotikasvatuksesta koulupastori ajattelee, että monilla perheillä puuttuu riittävät rajat kotona.

– Viestinä vanhemmille haluan sanoa, että oma esimerkki lapselle on hyvin tärkeä. Jokaisella lapsella tulisi olla hyvä roolimalli kotona. Rajat ovat rakkautta ja lapselle tulee olla läsnä. Muistakaa ottaa aikaa lapselle, jolloin olet täysin läsnä ja kuuntelet, mitä lapsella on sanottavana. Havahtukaa miettimään, miksi nuoret voivat huonosti. Ja jos perheessä on ongelmia, niin hakekaa apua niihin.