Kunnan paikkajako -luottamushenkilöiksi nimetyt ★

Kolmas kerta toden sanoi, 15.5. saatiin luottamushenkilöiden paikkajako sovittua ja nimet paperiin. Kokoomus suurimpana ryhmänä piti paikkansa kunnanhallituksen johdossa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja on tulevalla kaudella keskustalainen.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Kokoomuksen Heikki Toivonen. Ylivoimainen äänilapio Mira Vilkman (SDP) joutui tyytymään jälleen 1. varapuheenjohtajan pestiin, 2. vpj on Keskustan Pasi Ahola. Kokoomus sai vielä kaksi jäsentä kunnanhallitukseen, Janne Luukon ja Nina Niemisen. SDP:n jäsen on Jyrki Salonen ja Keskustan Henni Koskimäki.

Kuntalaisten Padasjoki sai varapaikan, Vihreät ei saanut varapaikkaakaan.

Valtuuston puheenjohtajaksi nousee comebackin tehnyt entinen kunnan luottamushenkilö ja pitkäaikainen kunnanjohtaja Heikki Jaakkola. Hän on ollut valtuuston puheenjohtajana aiemminkin, vuosina 1995–2001.

– Paikkajako on monitahoinen ratkottava, sillä suhteellisen vaalitavan lisäksi on otettava huomioon myös sukupuolijakautuma. Paikkajaossa onnistuttiin mielestäni hyvin ja neuvottelut käytiin rakentavassa hengessä. On selvää, että kaikki toiveet eivät voi toteutua. Nyt kuitenkin yhden ja kahden valtuustopaikan ryhmillekin sovittiin lautakuntapaikkoja, huomauttaa Jaakkola.

– Yksi tavoite oli välttää suhteellisen vaalitavan käyttämistä valtuuston kokouksessa ja mennä sopimalla eteenpäin. Toivottavasti allekirjoitettu sopimus pitää sitten valtuuston kokouksessakin, jossa paikat lopullisesti jaetaan.

Valtuuston 1. varapuheenjohtajan paikka meni SDP:lle ja Paavo Malasteelle, 2. vpj on Kokoomuksen Kalle Jaakkola.

Sivistyslautakuntaa johtaa Saija Malaste (SDP). Varapuheenjohtaja on Keskustan Heli Ojala ja jäseniä Tarja Mäkinen ja Anssi Siljander (Kok.), Janne Kallio (SDP), Luukas Kivisaari (Kesk.) ja Jarmo Lahtinen (KP).

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja on Simo Gran (Kesk.) ja varapj. Silja Savola (Kok.). Jäseniä ovat Juha Salonen (SDP), Marko Pastila (Kok.), Veera Korelin (SDP), Ritva Syrjänen (Kesk.) ja Pentti Suihkonen (PS).

Rakennus- ja ympäristölautakunnan korvaa uusi teknisen lautakunnan jaos­to: Silja Savola pj, Eeva-Maria Tidenberg (Vihr.), Markku Hokkanen (SDP), Mikko Korkeela (Kesk.) ja Marko Pastila (Kok.)

Tarkastuslautakunnassa istuvat Leena Hopeela-Juvosen (SDP) johdolla Oskari Peltola (KP), Toni Ikonen (Kok.), Juha Talvisalmi (Kesk.) ja Kati Gran (PS).

Keskusvaalilautakunta: Pirkka Ahola (Kesk.) pj, Hannu Hertti (Kok.), Leena Hopeela-Juvonen, Seija Karevaara (Vihr.) ja Suvi Korelin (KP).

Kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä ovat Sauli Kivinen, Jarmo Lahtinen, Juha Latva, Janne Luukko, Oskari Peltola, Jyrki Salonen ja Eeva-Maria Tidenberg. Lautamiehiksi nimettiin Alexandra Anttila ja Petri Syrjä.

Padasjoella kaikki kuntavaaleihin osallistuneet ryhmät osallistuivat neuvotteluihin: Kokoomukselta mukana olivat Rauno Hännikäinen, Janne Luukko ja Toni Ikonen, Sosiaalideokraateilta Mira Vilkman ja Paavo Malaste, Kuntalaisten Padasjoesta Jarmo Lahtinen ja Suvi Korelin, Keskustasta Heikki Jaakkola ja Pasi Ahola, Perussuomalaisista Ilpo Siljander ja Vihreistä Eeva-Maria Tidenberg.