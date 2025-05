Paras satama juhlisti kakulla kaudenavausta ★

Tuuli oli tyyntynyt ja aurinkokin lämmitti pitkästä aikaa, kun Laivarannassa juhlittiin Paras satama -palkintoa lauantaina 10.5. Samalla julistettiin kesäkausi avatuksi.

– Ollaan äärimmäisen kiitollisia, että olette tulleet juhlistamaan kesän ja satamakauden alkua sekä Vuoden vierasvenesatama -titteliä kanssamme, totesi Huttunen.

– Se oli iso yllätys ja kiitos siitä kuuluu teille veneilijöille, padasjokelaisille ja vapaa-ajan asukkaille, jotka meitä äänestitte.

Juhlayleisö pääsi herkuttelemaan Modetin kermakakulla. Sataman seuraava tapahtuma on yrittäjälady-Millan synttärit 24.5., jolloin Palaksessa on kaikille avoimet iltabileet.

Palaksessa jo aiemmin tutuksi tullut trubaduuri Kiureli revitteli haitarillaan niin poppia, rokkia, kansansävellyksiä kuin räppiäkin. Arpajaisissa voittoina oli pitsalahjakortteja ja Padasjoki-tuotteita.

Kunnanjohtaja Juha Rehula suoritti virallisen kesäkauden avauksen, kansainväliseen tapaan englanniksi. Puheen hän piti suomeksi:

– Ihmisen elämä on ihmeellinen asia. Ihmisen mieli on vielä ihmeellisempi: me odotetaan, toivotaan, tehdään suunnitelmia ja toisaalta muistellaan mieluusti myös menneitä. Me harmaapäät muistamme lapsuuden kesiä, jolloin asiat oli paremmin, jos unohdetaan viime kesä, joka oli ihan huippu. Vastaavassa tilaisuudessa viime vuonna oltiin toppatakki päällä ja heti perään alkoi kesä, jota kesti syyskuuhun asti.

Rehula kehotti tallentamaan muistijälkiä mukavista asioista: ne kantaa elämässä eteenpäin. Mieluisia muistikuvia tulvahtaa mieleen kuntastrategian visiosta ”Muutakin kuin mummola”. Strategian 8 kärkihankkeesta yksi oli sisävesien paras satama, jonka piti toteutua vuonna 2026.

– Pieleen meni sekin homma, palkinto tuli vuotta aikaisemmin. Pääsin pitämään kiitospuheen Venemessuilla ja sanottuani, että tämän voi kuulemma saada kaksi kertaa peräkkäinkin, yleisöstä huudettiin, että kolme. Ei siis mitään paineita, mutta seuraavan levelin saavuttaminen edellyttää, että tehdään joitakin asioita paremmin.

Kunnanjohtaja huomautti, että vaikka ilmoille ei mitään voidakaan, sille lämmölle ja tekemiselle, joka lähtee ihmisistä, voimme tehdä jotakin.

– Poolo ja Milla ovat saaneet aikaan jotakin sellaista, josta oikeasti voimme olla ylpeitä: se äänten vyöry Padasjoelle, jonka ovat antaneet tavalliset ihmiset, ja palaute, jonka perusteella on tapahtunut lukuisa määrä onnistumisia. Nyt on kiitoksen päivä.