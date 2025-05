Padasjoen Sanomien jakelu Postin käsissä

Paikallislehden jakelusta tulee viikoittain yhteydenottoja Padasjoen ulkopuolisilta jakelualueilta.

Lehtiyhtiö ostaa Postilta lehden kuljetuksen Lehtiseppien painolta tilaajille. Postin vuoropäiväjakelu on laajenemassa yhä uusille postinumeroalueille Padasjoen ulkopuolella. Vuoropäiväjakelualueilla Posti on ilmoittanut jakelunopeudeksi +1 jakelupäivä. Joillain alueil­la Posti on siirtänyt lehden varhaisjakeluun, jotta lehti menisi perille jakelunopeuden mukaisesti. Jakeluongelmista kannattaa tilaajan aina tehdä Postille reklamaatio.

Reklamaatiot myöhästyneestä tai kadonneesta lehdestä: https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/vastaanottaminen/postin-jakelu/palaute-postinjakelusta

Paperilehden kestotilaajien kannattaa ottaa yhteyttä myös lehden konttoriin ja aktivoida tilaajatunnuksensa, näin pääsee ilman lisäveloitusta lukemaan uutiset tuoreltaan verkko- tai näköislehdestä ja kirjautumaan PS-mobiilisovellukseen.