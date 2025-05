Apteekki on paljon muutakin kuin lääkekauppa ★

Apteekkarina vähän reilu vuoden toiminut Susanna Palojoki oli tiistaina 6.5. kertomassa apteekin toiminnasta Olkkarilla.

Aluksi apteekkari kyseli olkkarilaisilta millaisena he apteekkia pitävät.

– Tuntuuko se kaupalta? Apteekki ei ole verrattavissa vähittäistavarakauppaan, sillä se on osa tervey­denhuoltoa ja siellä työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia, ei myyjiä.

Apteekilla ja siellä työskentelevillä on muutama selkeä perustehtävä: ensinnäkin he varmistavat, että asiakas saa lääkärin määräämät reseptilääkkeet oikein, toiseksi he opastavat itsehoidossa eli käsikauppalääkkeiden käytössä ja kolmantena tehtävänä on neuvoa asiakkaita lääkkeettömässä hoidossa.

Apteekissa työskentelee monenlaisia terveydenhuollon ammattilaisia. Apteekkia johtavalla apteekkarilla pitää olla vähintään proviisorin tutkinto, joka on farmasian alan ylempi korkeakoulututkinto. Paikkaa haetaan, kun jossain apteekkarin paikka tulee auki tai uusi apteekki perustetaan. Kokemusta pitää olla esimiestehtävistä, lisäksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean pitää hyväksyä apteekkari kyseiseen tehtävään. Apteekkari on yrittäjä, joka on henkilökohtaisesti vastuussa alueensa lääkehuollosta.

Apteekissa työskentelee myös farmaseutteja, joilla on 3 vuoden yliopisto-opinnot takana apteekkiharjoitteluineen. Lisäksi apteekissa on lääketekniikkoja, jotka saavat myydä itsehoitolääkkeitä.

– Lääketeknikon tehtävissä työskentelevät ovat koulutukseltaan esimerkiksi lähihoitajia, sairaanhoitajia tai kosmetologeja.

Lääkkeiden soveltuvuus tarkistettava aika ajoin

Apteekeissa myydään hoitavaa kosmetiikkaa, jotka ovat lääkkeen ja kosmetiikan välimuotoja. Muita palveluja ovat mm. lääkkeiden annosjakelu, lääkehoidon arviointi- ja lääkityksen tarkistuspalvelu.

– Kun ihminen vanhenee, elimistö muuttuu; keho kuivuu ja rasvapitoisuus on normaalipainoisella ihmiselläkin isompi kuin nuorena. Sen vuoksi lääkkeiden soveltuvuus pitää katsoa välillä uudelleen.

Padasjoen apteekki tarjoaa lääkehoidon tarkistuspalvelua.

– Meillä on LHA tutkinnon suorittanut farmaseutti. Lääkehoidon kokonaisarviointi LHKA-palveluun meillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta, mutta sellaisen voi tehdä sote-keskusfarmaseutti.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen farmaseutin maksuttomalle vastaanotolle pääsee tilaamalla ajan omalta terveys­asemalta. Arviointia varten pitää ottaa mukaan kaikki resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä ravintolisät ja luontaistuotteet tai lista niistä. Farmaseutin tekemään arviointiin ottaa lääkäri kantaa.

Annosjakelusta hyötyvät etenkin potilaat, joilla on paljon lääkkeitä ja sellaiset, jotka eivät muista ottaa lääkkeitä ajallaan. Apteekista voi ottaa kahden viikon lääkkeet annosteltuna lääkeautomaattiin pieniin muovipusseihin. Automaatti muistuttaa lääkkeenotosta ja annostelee lääkkeet otettavaksi oikeaan vuorokauden aikaan.

– Palvelu on maksullinen paitsi kotipalvelun asiak­kaalle tai hoitokodissa asuville. Annosjakelussa vahinkoja sattuu äärimmäisen vähän, sillä lääkkeet on ainakin neljä kertaa tarkastettu ennen kuin ne tulevat asiak­kaalle. Potilaalle ei jää myöskään purkkitolkulla vanhoja lääkkeitä kotiin, jos lääkitys muuttuu.

On myös olemassa mobiilisovellus, josta omainen voi vielä kerran tarkastaa, että automaatista tulee oikeannäköisiä ja -värisiä pillereitä.

Viranomaiset vahtivat

Apteekissa eletään keskellä pykäläviidakkoa.

– On todella paljon viranomaisia, jotka vahtivat apteekin toimintaa. Vahva tietosuojalaki osittain vaikeuttaa yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja puolesta asiointia. Suomi.fi -palvelusta voi valtuuttaa toisen hoitamaan myös omia lääkeasioitaan.

Apteekin henkilöstöllä on lain puitteissa velvollisuus ilmoittaa, jos he havaitsevat selvästi, että apteekissa asioiva ei enää pärjää ilman apua.

Apteekissa otetaan vastaan myös lääkejätteet. Folioannostellut lääkkeet voi tuoda liuskassa ja purkissa olevat pillerit omassa muovipurkissaan.

– Me emme kuitenkaan tarvitse tekohampaita emmekä hajuvesiä.

Myös insuliinipiikit on toimitettava apteekkiin niihin jäävien lääkejäämien vuoksi, samoin inhaloita­vien kuten astmalääkkeiden annospakkaukset.

Apteekissa on menossa pilottitutkimus, jossa mukana on neljä hyvinvointialueella toimivaa apteekkia.

– Tarkoituksena on löytää piilossa olevat 2-tyypin diabeetikot mahdollisimman varhain. Mitä varhemmin diabetesta päästään hoitamaan, sitä vähemmän sairaus ehtii aiheuttaa kehossa kuormitusta.

Yhteyshenkilönä Padasjoen apteekissa toimii farmaseutti Kirsi Pykälistö.

Palojoki arvioi, että Padasjoen apteekista ostetaan eniten verenpaine- ja särkylääkkeitä. Hyvänä kakkosena tulevat diabeteslääkkeet, onhan Suomi sairauden johtava maa maailmassa.

– Myös masennuslääkkeitä käytetään nykyisin paljon. Kun aloitin, masennuslääkkeitä oli vain yhdenlaisia; ne olivat kovia lääkkeitä, jotka heikensivät henkilön toimintakykyä. Onneksi nykyään lääkkeissä on vähemmän sivuvaikutuksia. Vanhoja kovia masennuslääkkeitä käytetään nykyisin enää vain pieninä annoksina kipulääkkeenä, jolloin ne nostavat henkilön kipukynnystä.