Satamainfossa julkistettiin uusia palveluja ★

Laivaranta Palas on jo sisävesien paras, mutta tulevaksi kesäkaudeksi tehdään taas uusi tasonnosto. Kevään satamainfossa kerrottiin, että ravintolaa fiksataan parhaillaan ennen vappuna tapahtuvaa kaudenavausta, kesämaja avataan ja uusi satamamestari on aloittamassa. Kanoottivuokrauskin tulee satamaan.

Paraskin voi vielä pistää paremmaksi. Laivaranta Palas avaa toisen kesäkauteensa entistä ehompana, yrittäjäparin kierreltyä talven ajan pääasiassa Espanjassa ja Portugalissa ahmimassa uusia vaikutteita. Reissusta rantautuu Padasjoelle ainakin uusia viinejä ja oliiviöljyjä.

Kausi alkoi harvinaisen aikaisin, kun jäät lähtivät Päijänteestä jo huhtikuun alussa. Kaksi venettä oli satamassa jo huhtikuun toisella viikolla; huoltorakennus tuli käyttöön pääsiäisenä, polttoainepiste ja septityhjennys pääsiäisen jälkeen.

Milla Yli-Nampa ja Poolo Huttunen aloittavat toista satamakautta, Tampereelle asettunut Hannu Hartman enää lähinnä opastaa seuraajaansa.

Kunta panostaa edelleen puitteisiin, tulossa on kesäksi kaksitoistareikäinen minigolfrata padelkentän viereen. Satamaan saadaan yhteiskäyttösähköautoja ja opastusta parannetaan.

Matkailuvastaava Maria Virtanen kertoi uusista vesiliikenneyrittäjistä, sahan vilkkaasta tapahtumakesästä ja Kotiseututalon tarjonnasta. Julkistettua tuli sataman uusi laiturisuunnitelma, jonka lupa on AVI:ssa vireillä.

Venepaikat ovat lähes täynnä.

Aiempi suunnitelma oli, että uusimmasta aallonmurtajalaiturista lähtee laiturit T-mallisesti, nyt uudet laiturit sijoittuvat Padasjoenselälle päin.

Uusi satamamestari Lahdesta

Satamamestari Hannu Hartman on onnistunut löytämään itselleen erinomaisen seuraajan. Lahtelainen Reko Piiroinen on nuoresta iästään huolimatta todella kokenut veneilijä, joka on perustanut veneiden huolto- ja pesuyrityksenkin. Isä-Mika aloittaa kuuden hengen veneellään non-stop-kuljetukset Päijänteen kansallispuiston saariin ja veneenkäsittelykoulutukset.

Mika Piiroinen aloittaa veneyrittäjänä Padasjoen satamassa, poika Reko Piiroinen on Padasjoen uusi satamamestari. Isä-Piiroinen toimii myös lukion veneilykurssin opettajana.

Hartman oli erittäin huojentunut seuraajan löytymisestä ja aikoi vähän kerrassaan heivata työnteon vihdoin kokonaan.

– Padasjoen satama on ollut minulle aina kaikki kaikessa. On ollut todella mahtavaa päästä vielä työskentelemään satamassa hienojen ihmisten kanssa. Rekon olen tuntenut vauvasta asti, monet tyynysodat on aikanaan käyty.

Hartmanilla oli päiväntuoreita uutisia kerrottavanaan: satamaan tulee sääasema ja livekamera, joka kuvaa Päijänteelle päin. Kotisohvalta voi siis katsoa reaaliajassa, millainen tilanne on juuri nyt Padasjoen vesillä. Myös laiturikamerajärjestelmä uusitaan.

Laivaranta on nyt myös Roope-satama, eli kantaa kortensa kekoon puhtaan Päijänteen puolesta.

Kunnan vanhasta infokojusta ehostetaan kahden hengen kesämaja ilmaläm­pö­­pumppuineen.

Pehmisjäätelöä saadaan vihdoin Padasjoelle kesäkuun alusta lähtien. Asiakastoiveet todella otetaan huomioon, matkailuillassa kysytty strösseli on nyt tulossa pehmiksen koristeeksi.

Vierasvenesatamaäänes­tyksessä Palas sai kiitosta paitsi palvelustaan, myös viestinnästä ja siisteydestä.

– Viime vuonna avattu jätteiden lajittelupiste sai veneilijöiltä paljon kiitosta. Kunnalle kiitos myös siitä, että laiturikansia ja sähköpisteitä on uusittu, lisäksi vierasvenelaiturille saatiin kaksi vesipistettä.

Lorenzo Italiasta kokkailemaan pitsoja

Liikevaihdosta ylivoimaisesti suurin siivu tulee ruoasta. Palas onkin ennen kaikkea tasokas ruokapaikka, jonka hyvästä työilmapiiristä kertoo se, että kaikki keittiötyöntekijät jatkavat tulevalla kaudella. Ryhmää täydentämään tulee vielä italialainen pizzakokki Lorenzo.

– Olemme sitoutuneet laajoihin aukioloaikoihin. Kellonajat on minimiaikoja, jotka pidetään vaikka tulisi pikku-ukkoja taivaalta.

Kaudenavauksessa vappuaattona on pitsauuni kuumana ja trubaduuri esiintymässä, vappupäivänä brunssi ja äitienpäivänä lounas. Vuoden satamaa juhlitaan 10.5.

– Se on hyvän mielen rieha kaikenikäisille, kiitos siitä kun äänestitte meidät parhaaksi. Kunta tarjoaa kakkukahvit 500 ensimmäiselle.

Heinäkuussa on Tammerkosken sillalla -tyyppinen yhteislauluilta tiistaisin ja itse maestro Mikko Alatalo tulee polkaisemaan uutuuden alulle.

Lopuksi keskusteltiin veneiden kiinnityksestä. Riittävän suuria köysiä ja joustoja kannattaa käyttää, koska Päijänteen pinnankorkeus vaihtelee. Yleisöstä toivottiin lisää mainostusta kunnalta:

– Lahdesta, Jämsästä ja Lammilta päin kun tulee Padasjoelle, laittakaa iso ressu tien viereen, että poiketkaa tänne, meillä on Suomen hienoin sisä­vesisatama.