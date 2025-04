Galleria Pikanttiin pystytettiin lauantaina 12.4. Wellamo-opiston kevätnäyttely, joka on vappuun asti nähtävillä.

Kansallispukujen tekijöiltä on kaksi pukua esillä:

–Suuritöisiähän nämä ovat. Syksystä asti on tehty, opetustuntien lisäksi ekstraakin, ja vielä puuttuu osia, sanoi Sari Kekki Sysmästä.

Kurssilla oli kuulemma paljon ulkopaikkakuntalaisia.

– Olen aina halunnut tehdä kansallispuvun, mutta ei ole ollut aikaa eikä paikkaa. Padasjoen kurssi on sopivasti puolimatkassa, kun toinen koti on Luopioisissa.

Sukkia, ryijyjä ja mattoja aiemmin tehnyt Kekki kehuu mukavaa porukkaa ja opettajaa. Hyvä meininki on ollut myös entisöintikurssilla. Karin Bäcklund toi näyttelyyn näyttävän lusikkakoristetyön:

– Liimojen ja maalien kuivumista odotellessa on aikaa väännellä ja litistää alpakkalusikoita. Nämä on olleet aivan tummia, kun olen ne kirpputorilta ostanut.

Karin Bäcklund laittaa esille ketjuvyötä, johon on kiinnitetty kirpputorilta ostettuja taivutettuja koristeellisia lusikoita. Taustalla taideyhdistyksen puuhamies Tero Paarvio.

Näyttelyn vanhimpia esineitä ovat entisöity nukke ja hevoslelu.

Kankaankudontaryhmässä on kymmenkunta innokasta kangaspuiden louskuttajaa saanut aikaiseksi talven mittaan räsymattoja, huopia, pyyhkeitä ja kaitaliinoja.

Matoissa on vähän erikoisempiakin tekniikoita käytetty, nurjalta puolelta lattianpeite on erinäköinen. Nyplää­jien taidokkaita töitä on seinällä ja vitriinissä.