Tavletti on upea harvinaisuus ★

Wellamo-opiston kurssilaiset ovat kunnostaneet tulevan kotiseutunäyttelyn helmeä, noin kolmesataavuotiasta hyllyä, jossa on näyttävät, kierresorvatut pylväät. Virsikirjatelineenä palvellut hylly päätyi ilmeisesti kirkkokalusteiden huutokaupassa Ala-Ratian taloon, josta Padas­joen Nuorisoseuran pelasti sen vuosisata sitten kokoelmiinsa.

– Pääsimme viime keväänä entisöintikurssin kanssa tutustumaan Padasjoen museon kokoelmiin, jossa näin tämän aivan ihanan vanhan esineen. Se on barokkityylinen virsikirjahylly eli tavletti 1700-luvun alkupuolelta, tietää entisöintiyrittäjä Jarmo Tiihonen 40 vuoden kokemuksella.

– Todellinen harvinaisuus on kyseessä. Barokkityylin esineitä on Suomessa ylipäätään hyvin vähän ja niitä on ollut harvoin esillä missään. Koko maan mittakaavassa esine on todella vanha ja hieno, olikin yllättävää löytää se Padasjoen kaltaiselta pikkupaikkakunnalta.

Entisöijä Jarmo Tiihonen ei ollut pitkän uransa aikana ennen nähnyt näin hienoa tavlettia.

Tavletti on maalattu turkoosilla, joka oli kallis tuontiväri. Sorvatut osat ovat koivua, muut mäntyä, eli puutavara on kotimaista.

Merkintöjen perusteella esineellä on kirkollinen alkuperä, joten se lienee ollut aikanaan Padas­joen vanhassa ristikirkossa. 1600-luvulla rakennettu kirkko paloi huhtikuussa 1924.

– Olen entisöinyt huonekaluja noin 40 vuotta ja kiertänyt aktiivisesti antiikkimessuja ja -liikkeitä, enkä ole näin hienoa tavlettia koskaan nähnyt. Ne ovat yleensäkin todella harvinaisia, kun ei siihen aikaan kirjoja juurikaan ollut muita kun virsikirja ja raamattu.