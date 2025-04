Aikaikkunoita Padasjoelle –näyttelyssä mm. hylly 1600-luvulta ★

Padasjoen vanhin yhä toiminnassa oleva yhdistys, Nuorisoseura, järjestää yhdessä kunnan kanssa kauden ensimmäisen näyttelyn Kotiseututalolla. Vanhoja kuvia ja esineitä sisältävä Aikaikkunoita Padasjoel­le –näyttely avataan 19.5. ja näyttely kestää 2.8. asti.

Näyttelyn perustan muodostaa Nuorisoseuran kotiseutukokoelma. Seura alkoi kerätä paikallisia esineitä ja myös kuvasi niitä jo lähes sata vuotta sitten. Näistä esineistä merkittävä osa on päätynyt säilöön kunnan museon paikalliskokoelmaan, eikä niistä valtaosa koskaan aiemmin ole olleet yleisölle esillä.

Alkukesän näyttelyyn on tulossa Padasjoen kenties vanhin esine, 1600-luvun hylly vanhasta kirkosta. Se on ilmeisesti toiminut virsikirjatelineenä ja päätynyt käytöstä poistettuna paikalliseen taloon, josta seura on sen sitten hankkinut omistukseensa.

– Hylly kunnostetaan Wellamo-opiston puutyöryhmässä, joka kokoontuu Pappilanmäen koululla. Kurssin vastuuopettajana toimii antiikkiesineiden entisöintiin erikoistunut entisöintipuuseppä Jarmo Tiihonen. Hylly on parhaissa mahdollisissa käsissä, sillä vuosien varrella Tiihonen on tehnyt useita korjausentisöintejä mm. Heinolan ja Lahden kaupunginmuseoille, kertoo projektitutkija Päivi Repo.

– Vielä ei esineen tarkempi ikä ole selvillä, mutta toivomme saavamme asiantuntijalausunnon näyttelyn alkamiseen mennessä kamarineuvos Kari-Paavo Kokilta. Hän on jo alustavasti ehtinyt tutustua hyllyyn.

Kirkko on esillä muutoinkin, onhan 1600-luvun kirkon palosta kulunut nyt 101 vuotta ja nykyinen kirkko täyttää kohta pyöreät sata. Vanhasta kirkosta saatiin pelastettua paljon esineitä, mutta ne ovat liian arvokkaita esille pantavaksi. Repo on käynyt seurakunnan omistuksessa olevat esineet läpi ja ottanut kuvia kiinnostavimmista. Esineet ovat olleet harvoin esillä edes seurakunnan omissa tilaisuuksissa.

Padasjoen kansallispuku ja tykkimyssyt esillä

Näyttelyn yhtenä teemana on Padasjoen kansallispuku, joka täyttää 100 vuotta. Pukua alkoi valmistella juuri Nuorisoseura esiintymisasukseen.

Paikallinen tykkimyssykokoelma on myös ensi kertaa esillä yhtenä kokonaisuutena. Kokoelma on jaettu kahtia jo 1950-luvulla. Kokoelman toinen osa on ollut kesäisin nähtävillä Padasjoki-Seuran ylläpitämässä Kuusikujan kotiseutumuseossa.

100 vuotta sitten pidettiin Padasjoella myös rautatiekatselmus, jolloin Ahjolaan saapui maan korkeinta johtoa ja rautatiehallintoa. Se oli myös suuri yleisötapahtuma, ihmiset kerääntyivät ihmettelemään vierailijoiden loistoautoja. Näyttelyyn saadaan ainakin valokuva tilanteesta ja kartta, josta voi katsoa mihin junakiskot Padasjoella olisi vedetty, jos Padasjoen kautta kulkeva ratasuunnitelma olisi toteutunut.

Repo on poiminut muitakin eriskummallisia tapauksia vuosien varrelta. Samaan aikaan 1950-luvun alkuvuosina kaksi englantilaista signalistiupseeria oleskeli Padasjoella ja saksalainen Peter Krott oli aikeissa perustaa turistikohteeksi luonnonpuistoalueen, jota markkinoitiin nimellä Padasjoen Puisto. Tarhan vetonaulana oli pienimuotoinen eläintarha. Erityisesti kesyt hirvet herättivät laajaa ihmetystä.

Peter Krott kesytti hirviä.

Padasjoen Nuorisoseuran vanhoista valokuvista kootaan ruudulla pyörivä diashow ja kuvakirja, joka jää Kotiseututalon kävijöiden selailtavaksi. Näistä kuvista suuri osa on nyt ensi kertaa yleisön nähtävillä.