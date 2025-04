Pikantissa yläkoululaisten ja lukiolaisten töiden näyttely ★

Galleria Pikantissa on esillä 11.4. asti yläkoululaisten ja lukiolaisten kuvataiteen tunneilla tekemiä töitä.

Opettaja Vesa Koskinen kertoo, että seitsemäsluokkalaiset ovat tehneet kipsimaskeja ja maalanneet akryyliväreillä sinivalkoisia talvimaisemia.

– Kahdeksasluokkalaisten töistä näyttelyssä on esillä pienoismalleja. He ovat kipsiä, styroksia ja paperia käyttämällä rakennelleet siltoja, kertoo Koskinen.

Samaisen luokka-asteen valinnaisen ryhmä on tehnyt pastellikynillä maalauksia lomatunnelmista. Näyttelyssä mukana on myös kasilaisten spraymaaleilla tekemiä töitä.

– Pohja on tehty spray­maaleilla, sen jälkeen päälle on asetettu leikattu sabluuna ja sprayat­tu lisää.

Lukiolaiset puolestaan ovat taiteilleet mainoskuvia tunnetun Michelangelon freskon innoittamina.

– Kuvat on tehty eri tekniikoita käyttäen; sen jälkeen kuva on viety tietokoneelle ja teokseen on lisätty tekstit.

Lukiolaiset ovat muuttaneet arkisia elementtejä kuten juomalaseja, sanomalehtiä tai särkyneen peilin palasia taiteen muotoon.

Lukiolaiset ovat tehneet myös kolmiosaisen tehtävän, jossa valokuvasta on ensin tehty esittävä maalaus ja sen jälkeen vielä abstrakti teos.

Huhtikuun puolen välin jälkeen Pikanttiin tulee Wellamo-opiston näyttely.