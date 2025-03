Padasjoen reitin osakaskunta: kalaporras pian toimintakuntoon ★

Padasjoen reitin varsinaisessa kokouksessa torstaina 13.3. hoitokuntaan valittiin uudelleen erovuorossa olleet Christian Creutz, Jarmo Ylätalo ja Jaakko Aulin. Lisäksi hoitokunnassa jatkavat Klaus Björkenheim, Tapio Mattila ja Heikki Koskinen. Puheenjohtaja valitaan tulevassa johtokunnan järjestäytymiskokouk­sessa.

Viime vuosi oli Padasjoen reitin osakaskunnan kahdeksas täysi toimintavuosi yhdistymisen jälkeen. Arrakoskessa, Kaukilankoskessa ja Vierunkoskessa on tehty myös viime vuoden aikana aktiivista työtä taimenen istutusten ja koskialueen kunnon parantamisen suhteen. Pannijokeen ja Risulanojaan laitettiin vastakuoriutuneita taimenenpoikasia. Poikaset olivat peräisin syksyllä pyydetyistä emokaloista. Vuoden 2024 aikana tehtiin sähkökalastusta Pannijoessa, Risulanojassa, Arrakoskessa, Jonninkoskessa, Kaukilankoskessa ja Vierunkoskessa.

Arrakosken kalaportaan rakennushanke on ELY-keskuksen valvonnan alainen. Osakaskunnan toive on, että kalaporras tulee toimintakuntoiseksi mahdollisimman pian. Viime vuoden aikana ei asiassa tapahtunut muutoksia.

Kirkkojoessa niitettiin kaisloja Kirkkolammista Kirkkopuistoon saakka kunnan kustantamana, Yläjärvellä niitto suoritettiin osakaskunnan rahoittamana.

Pyydysmerkkien myynti oli viime vuonna hieman edellisvuotta suurempaa. Padasjoen reitin osakaskunnan kalastuslupia myy kesäravintola Kelossi Kellosalmen Siltapuistossa, Pajulahden tila, Mainiemi Caravan, Laivaranta Palas ja ravintola Modetti.

Kalastusluvat saa ostettua parhaiten ostaluvat.fi-sivuston kautta. Luvat tuovat postitse ja lupiin tulee ostajan nimi- ja osoitetiedot.

Liki 50 000 istukasta

Osakaskunta istutti kaloja viime toimintakauden aikana yhteensä 49 471 kappaletta. Taimenia istutettu Laivarantaan, Arrakoskeen, Kaukilankoskeen, Pannijokeen, Risulanojaan ja Vierunkoskeen. Taimenista on tullut hyviä ja runsaita havaintoja Kirkkojoessa syksyn kutuaikana. Taimenen lisäksi osakaskunta on istuttanut lohen, siian ja kuhan taimenia. Lohta on istutettu Laivarantaan ja kuhaa Yläjärveen.

Siikaa on laitettu Laivarannan lisäksi Harmoistenlahdelle, Ali- ja Yläjärvelle, Myllyjärvelle, Miestämälle sekä Kauratteen- ja Tevänninjärveen.

Osakaskunta on suorittanut vesialueellaan valvontaa Hämeen kalatalous­keskuksen Marko Purasen johdolla, apunaan hänellä ovat olleet Asko ja Tauno Tuominen. Kalastuksen valvontatyöhön lukeutui myös mittava kielto- ja opastuskylttien uusiminen ja asennus ympäri Padasjoen reitin osakaskunnan aluetta.

Hämeen kalatalous­alueen toiminnanjohtaja Tomi Ranta kertoi kokous­väelle kalastuslakiin tulleista muutoksista. Saaliin ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan vuoden vaihteessa, ilmoitettavia lajeja ovat mm. taimen ja kuha. Helpoin ilmoitustapa on ladata Omakala-sovellus ja ilmoittaa tiedot appin kautta.

Myös Päijänteen kalastusluvan lunastaneiden kalastajien yhteystiedot kuluvalta vuodelta kerätään ja toimitetaan Hämeen kalatalousalueelle. Edellisen kerran vastaavat tiedot kerättiin viisi vuotta sitten.

Tänä vuonna vuonna vesistön kunnostushankkeina toteutetaan Hirvi­ojan perkaus sekä Alijärven kaislojen niitto Tähkäsenlahdelta. Lisäksi kalojen istutustyötä jatketaan samassa mittakaavassa kuin viime vuonna.

Kalastusohjeet

Yksikkömaksu päätettiin pitää samana: 5 € per osakas ja 8 euroa ulkopuolisilta. Samat summat pätevät myös rapumertojen kohdalla. Uistelulupa ei-osakkaille myydään hintaan 20 €/vuosi, 7 €/viikko tai 5 €/2 päivää. Tuulastuslupa osakkailta on 10 ja ulkopuolisilta 15 euroa vuodessa.

Verkkojadan pituus saa olla enintään viisi verkkoa Päijänteen rantavesissä, muilla järvillä enintään neljä (kaksi 60 metrin jataa). Verkkokalastajien on huomioitava, että verkkojatoja ei saa laskea laivaväylille. Kalanpyydyksiä ja rapumertoja ei saa laskea 50 metriä lähemmäs vieraan huvilan rantaa.

Polttomoottoriveneellä uistimen vetäminen kaikilla osakaskunnan pienillä järvillä on kielletty.

Kalastus on kokonaan kielletty syyskuun alusta marraskuun loppuun virtavesissä koskien kaikkia koskia ja Kirkkojokea.

Verkonsilmäkoko on rajoitettu osakaskunnan vesialueilla. Kalastus on kielletty 36–49 mm verkoilla. Kalastaa saa 50 mm ja sitä suuremmilla ja 35 mm pienemmällä verkkosilmäkoolla Päijänteellä.