Kuntavaaliehdokkaat esittelyssä: Keskusta ★

Kysyimme kuntavaaliehdokkailta perustietojen lisäksi:

1) Miksi lähdit ehdolle?

2) Mitä asioita haluat ennen kaikkea ajaa?

3) Miten Padasjoelle saisi lisää asukkaita ja työpaikkoja?

4) Mikä asia on tällä hetkellä erityisen hyvin ja/tai huonosti Padasjoella?

5) Mitä mieltä tuulivoimasta, entä Uusi koulu –hankkeesta?

Pasi Ahola

42 v, Vesija­ko,­ vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta. Puutarhamatkailuyrittäjänä toiminut kokopäiväisesti vuodesta 2007 alkaen. Harrastukset: eri yhdistysten toimielimissä oleminen ja talkoilu: Vesijako-Porasa kyläyhdistys ry:n puheenjohtajana, MTK Padasjoen johtokunnassa sekä Padasjoen Yrittä­jien hallituksessa. Menossa kolmas valtuusto­kausi.

1) Ehdokkaaksi lähteminen on polku päästä valtuustoon ja valtuusto on paikka mistä pystyy parhaiten vaikuttamaan siihen, miten Padasjokea kehitetään.

2) Päätöksilläni yritän turvata sellaisen Padas­joen, missä palvelut pelaavat ja on hyvä asua ympäri vuoden.

3) Pitämällä peruspalvelut hyvinä, parantamalla vuokra-asuntojen tasoa sekä positiivisella suhtautumisella mm. uusiin hankkeisiin ja yrityksiin.

4) Padasjoen kylät; yhdistykset järjestävät nykyään vuoden ympäri erilaisia tapahtumia. Varhaiskasvatus; lapset ovat sijoitettuina useaan eri paikkaan.

5) Olen alusta saakka ollut tuulivoiman kannalla. Uusi koulu -hankkeessa odottelen vielä tarkempia laskelmia ennen lopullista kantaani, mutta en ole tällä hetkellä uutta koulua vastaan. Jotain on Padasjoella kuitenkin tehtävä, se vaatii kaikilta avoimempaa suhtautumista uusiin ideoihin ja rohkeutta pohtia uusia kehityssuuntia tuttujen ja turvallisten sijaan.

Simo Gran

55, kirkonkylä, vaimo ja kaksi lasta. Yrittäjä. Alku työura metsäalalla. Aspocomp 10 vuotta. Vuodesta 2001 oma yritys, metsäalan-, kiinteistöhuollon- ja rakentamisalan parissa. Lisäksi minikaivuriurakointia ja talvikunnossapitoa koneellisesti. Harrastukset: luonnossa liikkuminen ja luonnon antimien keräily. Koirat. MEJÄ. Kuntavaaleissa 3 kertaa ja 3 kertaa valittu. Nyt valtuuston lisäksi tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja teknisen lautakunnan jäsen. Aluevaaleissa toista kertaa ehdolla.

1) Haluan olla hoitamassa ja vaikuttamassa kunnan asioita. Yrityksen nykyinen henkilökunta mahdollistaisi enemmän aikaa muun muassa näiden asioiden hoitoon. Työni kautta saan hyvin kuulla kuntalaisten toiveista ja murheista yleiseen hyvinvointiin sekä tarpeisiin kunnan suuntaan.

2) Kuntalaisten hyvinvointia. Laadukkaat palvelut. Yrittäjyyttä kannustan. Rehellisyys ja luotettavuus päätöksenteossa. Asiat riitelevät, ei ihmiset.

3) Hyväkuntoisia vuokra-asuntoja. Positiivinen, luotettava ja tasa-arvoinen toiminta yrittämisessä.

4) Padasjoki on turvallinen ympäristö asua. Hyvä käydä lasten koulua. Hyvä pieni lukio. Palvelut lähellä. Vireät kylät. Huonoa työllisyystilanne. Hyviä vuokra-asuntoja lisää. Kesäisin paljon aktiviteetteja, talvelle olisi hyvä keksiä lisää.

5) Tuulivoimasta ja sen haitoista pitää saada vielä täysin faktaa tietoa. Hyvin paljon vielä mustatuntuu tietoa. Vielä en tuomitse enkä puolla, tällä hetkellä enemmän puollan. Tällä hetkellä haetaan vasta toiminta raameja tuulivoimalle. Lopulliset päätökset ovat vasta tulevaisuudessa. Pappilanmäen koulun tilanne huono. Kullasvuoren kouluun kaikki mitä kaavaillaan eivät tulisi mahtumaan.

Heikki­ Jaakkola

68-vuotias, vaalia seuraavana päivänä 69-vuotias. Kirkonkylällä. Perheeseen kuuluvat vaimo Marjut ja poika Antti. Eläkeläinen, pienyrittäjä (perunkirjoitukset yms.) ja Jaakkolan yhteismetsän toimitsija. Työhistoria: Osuuskunta Metsäliitto, Padas­joen Osuuspankki, Padasjoen kunta. Lisäksi maa- ja metsätaloustyöt Jaakkolan tilalla pienestä pitäen. Harrastuksia metsänhoito, kuntoliikunta, historia. Aikaisemmin olen ollut ehdolla Padasjoen kunnanvaltuustoon vuosina 1976, 1988, 1992, 1996 ja 2000. Neljä kertaa valittu. Vuosina 1986–2002 Padasjoen seurakunnan luottamustehtävissä.

1) Yleisesti ottaen ehdokkaita on liian vähän ja liian paljon kriitikkoja, jotka eivät laita itseään ”likoon” asettumalla ehdokkaaksi. Olen nyt ollut lähes 6 vuotta eläkkeellä kunnanjohtajan virasta, mutta kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon on edelleen.

2) Ykkössijalla on kokonaisvaltainen taloudenhoito. Kuntakonsernin suurimmat riskit ovat yhtiöittämisvelvoite pienen volyymin toimintaympäristössä ja virheelliseksi osoittautuvat investoinnit.

3) Avainasemassa työpaikkojen lisäämisessä/säilyttämisessä ovat jo olemassa olevat paikalliset yritykset. Kasvun ja toiminnan jatkuvuuden edistämiseksi olisi löydettävä keinoja. Osaavat yrittäjät ja ammattitaitoinen henkilökunta ovat elintärkeitä. Jos niitä löytyy, niin asukaslukukin voi kasvaa. Etätyömahdollisuutta on pidettävä jatkuvasti esillä.

4) Tällä hetkellä kuntatalous on hyvällä mallilla. Suuri epäkohta on monien palveluiden etääntyminen. Se vaikeuttaa erityisesti eläkeläisten elämää.

5) Tunnustan, että tällä hetkellä minulla ei ole riittävästi taustatietoa Padasjoen tuulivoima- ja uusi koulu -hankkeista. Esimerkiksi vanhojen, mahdollisesti käytöstä poistettavien rakennusten tämän hetkisiä tasearvoja ja sitä myötä alaskirjausten määrää ei ole julkisesti kerrottu.

Luukas Kivisaari

21v, Vesijako. Töissä rautakaupassa ja putkimiehillä harjoittelussa. Aikaisemmin nuorena tehnyt ruohonleikkuita ja muita kiinteistö- ja mökkihommia. Perheeseen kuuluu äiti ja isä. Harrastuksina veneily, veneiden ja muiden moottorilaitteiden korjaus.

1) Hain ehdolle, kun se kiinnosti ja halusin olla nuorena ehdolla. Haluan antaa nuorta näkökulmaa kuntaan.

2) Asioita joita haluan ajaa on: Padasjoella säilyisi palvelut ja myös saataisiin nuoria pysymään täällä.

3) Ainoa tapa saada lisää työpaikkoja, on saada lisää yrittäjiä ja sen kautta lisää töitä ja ihmisiä.

4) Padasjoella on erityisen hyvin asioita. Kuten meillä kesällä paljon kaikkea ohjelmaa, etenkin satama, veneilijöiden näkökulmasta. Meillä on hyvät liikuntamahdollisuudet uimahallista lähtien.

5) Tuulivoima olisi Padasjoelle ihan hyvä, kun jotain uutta ja työllistävää tänne tarvitaan. Uuteen kouluasiaan en ole vielä paremmin perehtynyt, joten en osaa sanoa mikä olisi järkevin ratkaisu.

Mikko Korkeela

61v, Maakeski. Maatalousyrittäjä,­ lisäksi­ toiminut henk. koht. avustajana ja omaishoitajana. Perheeseen kuuluu 2 poikaa, joista vanhempi opiskelee muualla sekä Viivi-kissa. Harrastaa lavatansseja ”ja soitan jonkin verran muutamia instrumentteja omaksi ilokseni”. Kerran aiemmin ehdolla. Varajäsenen ominaisuudessa istunut lukuisissa kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksissa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen, kuuluu myös juuri perustettuun asuntopoliittiseen toimikuntaan.

1) Lähdin ehdolle, koska jonkunhan maailma on pelastettava!

2) Tahdon kartoittaa maallemuuton esteitä ja puuttua niihin resurssieni mukaan.

3) Asukkaita ja työpaikkoja kyllä saadaan, jos muut vetovoimatekijät ovat kunnossa. Jos kodin ympärillä olisi vaikkapa hehtaari maata, ei työpaikastakaan olisi niin väliä.

4) Padasjoen talous on suht hyvässä kunnossa, kiitos viisaiden päättäjien! Täällä on rauhallista olla ja elää. Pienen kunnan etu on myös se, että lähes kaikki tuntevat toisensa.

5) Kannatan tuulivoimaa. Se on yksi puhtaimmista ja ekologisimmista energiantuotantomuodoista. Uusi koulu on hyvä hanke ja vetovoimatekijä. Toki olemassa olevia tiloja kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan.

Henni­ Koskimäki

44, Arrakoski, puoliso, 7–19-vuo­ti­­aat lapset. Tämänhetkinen ammatti ylipuutarhuri. 2000-luvun alussa työskenteli Kauppapuutarhaliitossa Helsingissä toimittajana ja näyttelysihteerinä, 2004-2010 kukkakauppayrittäjänä Padasjoella. Vuodesta 2009 työskennellyt Kiipulasäätiössä Janakkalassa puutarhatuotannon ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden parissa.Harrastukset: lampaiden kasvatus, liikunta, puutarhatyöt. Ei ole ollut ehdolla aiem­min. Arrakosken kyläyhdistyksen johtokunnan jäsen.

1) Elämänkokemusta ja sen tuomaa näkemystä alkaa olla sen verran, että toivoisin voivani käyttää sitä Padasjoen kehittämisessä ja pitämisessä meidän padasjokelaisten arvoisena kotipaikkana, jossa kaikenikäisillä on mahdollisimman hyvä asua.

2) Peruspalveluiden säilyttämistä, Padasjoen pitämistä kuntana, jossa on hyvä kasvaa, elää ja yrittää.

3) Itse Padasjoen ulkopuolella työssäkäyvänä ajattelen, että Padasjoen hyvä puoli on ehdottomasti asumisen helppous, kaikki perusarjen pyörittämiseen tarvittavat asiat ovat helposti saavutettavissa. Tässä voisi olla yksi markkinointivaltti uusien asukkaiden houkutteluun. Olisi myös tärkeää saada muualle opiskelemaan lähtevät nuoret palaamaan takaisin Padasjoelle. Asukasluvun saaminen kasvuun lisäisi tarvetta palveluille ja syntyisi uusia työpaikkoja. On myös tärkeää puhaltaa myötä tuulta yritystoimintaa suunnittelevien ja jo toiminnassa olevien yritysten purjeisiin.

4) Mielestäni varhaiskasvatus ja kouluasiat ovat Padasjoella hyvin. Myös mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa on pieneksi kunnaksi todella laajasti. Oman kokemukseni ja kuulemani mukaan terveydenhoito toimii hyvin. Huonoa on väkimäärän väheneminen ja padasjokelaisia palvelevien ja työllistävien yritysten vähentyminen.

5) Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa tarvitaan. Ympäristövaikutukset tulee huomioida ja päätökset tehdä huolellisesti perehtyen, punniten plussat ja miinukset.

Uusi koulu -hankkeessa on hyvä tehdä perusteellinen selvitys siitä, mitä tarvitaan, mitä käyttöä nykyisille koulurakennuksille voisi olla ja miten suunnitteilla oleva, uusi koulu saadaan täyttymään oppilailla. Joskus on tarpeen rakentaa uutta, jotta saadaan vanhan tilalle jotain, mikä palvelee toimintaa paremmin.

Heli Ojala

37, Maa­keski. Aviopuoliso ja kaksi lasta. Erityisasiantunti­ja,­ kotieläinagronomi Pro­Agria Etelä-Suomi­ ry, lisäksi viljelen siskojeni kanssa kotiti­laani Kortesjärvellä.­ Aikaisemmin olen työskennellyt neuvontapäällikkönä, myyntineuvottelijana ja maatalouslomittajana. Harrastukset: Raviurheilu, liikunta. Ensi kertaa ehdolla.

1) Jos ei ole mukana, ei voi vaikuttaa. Pienten lasten äitinä erityisesti tulevalla valtuustokaudella käsittelyyn tuleva kouluhanke kiinnostaa minua.

2) Minulle tärkeää on sujuvan arjen varmistaminen, on kyse sitten päivähoitoon menemisestä tai vaikka rakennusluvan hakemisesta, sekä arkea ja elämänlaatua parantavat monipuoliset vapaa-ajan palvelut.

3) Toimivat palvelut ja uusi koulu ovat varmasti tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi lapsiperheiden valinnoissa. Hyvät etäyhteysmahdollisuudet ja kylien elinvoimaisuus ovat myös tärkeitä asioita.

4) Peruspalvelut toimii ja täällä on riittävät palvelut. Niistä on pidettävä jatkossakin huolta, jotta ne säilyvät. Sehän ei ole päättäjien valinta vaan meidän jokaisen – jos palveluita ei käytetä, niin huonosti ne säilyvät.

5) Lähtökohtaisesti kannatan tuulivoimaa, se on osa monipuolista energian­tuotantoa. Uusi koulu -hankkeen osalta pidin hyvänä päätöksenä hankkeen palauttamista valmisteluun; täytyy ensin selvittää nykyisten rakennusten kunto ja onko niitä mahdollista hyödyntää osana uutta. Varhaiskasvatuksen ja koulun yhdistäminen yhden katon alle on varmasti resurssien puolesta järkevää.

Ritva Syrjänen

52, Maakeski. Suurtalouskokki. Mies ja kissa. Harrastukset liikunta, käsityöt. Kyläyhdistyksen hallituksen jäsen. Ei ole ollut ehdolla aikaisemmin.

1) Haluan vaikuttaa kunnan asioihin ja saada aikaiseksi positiivista ilmapiiriä.

2) Kylien ja koko kunnan elinvoimaisuuden lisääminen.

3) Kunta voisi tukea enemmän uusia yrittäjiä sitä myötä saataisiin uusia työpaikkoja ja niitä asukkaita. Toivon,että Padasjoki kannustaisi vapaa-ajan asukkaita muuttamaan asunnot vakituisiksi asunnoiksi.

4) Terveysasema, pääsee kun tarvitsee. Kylien aktiivisuus. Hyvä uimahalli.

5) Ei ole tarpeeksi tutkittua tietoa hyödyistä/haitoista. Niiden tietojen valossa, jota olen saanut, olen epäileväinen. Kouluinvestointi on kallis ja paljonko uusia oppilaita tarvittaisiin, että kannattaisi rakentaa.

Juha Talvisalmi

64 v, kirkonkylä/Romo. Vaimo, kaksi aikuista poikaa, kolme lastenlasta, koirat Roope ja Rambo. Aloittanut auton­kuljettajana, hydrauliikka-asentaja, kor­jaamotonttu, Ruduksella kunnossapitovastaavana ennen sairaskierrettä, josta eläkkeelle. Harrastukset: kaikenlaiset käpistelyt mitä pystyy tekemään.

Yhden kerran ollut ehdolla aiemmin, teknisen lautakunnan jäsen.

1) Kuntalaisten asioiden puolesta puhuminen.

2) Pitäisi saada kunnan asioista avoinmuutta kuntalaisille.

3) Kartottamalla tosissaan, mitä yrityksiä olisi kiinnostunut tulemaan ja millä edelletyksillä, jonka jälkeen kiinnittää huomio asuntopolitiikkaan

4) Huolestuttaa kunnan näivet­tyminen, huoli terveyskeskuksen säilymisestä sekä avoimuuden puute.

5) Tuulivoimasta mieleni on kaksijakoinen: energia tulee olemaan iso asia vastaisuudessa, mutta miten se toteutetaan, on vielä vähän alkuhapuilussa. Mitä uuteen kouluun tulee, en itse ole sen kannalla. Olisi järkevää selvittää siipiosan purkua ja siihen tilalle uusi siipi. Näillä lapsimäärillä ja valtion rahoitustilanteen huomioon ottaminen olisi järkevää.