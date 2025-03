Aluevaaliehdokkaita yhteensä viisi, uusia kaksi ★

Hyvinvointialueen aluevaltuustoon pyrkii huhtikuun vaaleissa viisi padasjokelaista, joista neljä on myös kuntavaaleissa ehdokkaana. Viime vaaleissa ehdokkaita oli neljä, heistä kolme on nytkin ehdolla.

Perussuomalaisten Kati Gran on ollut aikaisemminkin perusturvan toimialalla töissä ja nyt hän työskentelee Lahden ensi- ja turvakoti yhdistyksessä, joka tuottaa sosiaalipalveluja hyvinvointialueille ja Päijät-Hämeen alueen asukkaille.

– Sitäkin kautta avo- ja laitospalvelut ovat tulleet tutuiksi. Palvelujen käyttäjänä on toki myös kokemuksia, joiden perusteella haluaa olla turvaamassa palveluiden säilymistä jatkossakin, toteaa Gran.

– Haluan nähdä kustannusketjut myöskin ja miettiä kustannusvaikutuksia eri ratkaisuilla.

Gran on tehnyt aikanaan opinnäytetyön Oulun yliopistossa korjausrakentamisen vaikutuksista vanhusten kotona asumiseen.

– Kustannusvaikutusanalyysissa selvitin, millaisia vaikutuksia on sillä että vanhukset pystyvät asumaan kotonaan pidempään ja millaisia panostuksia yhteiskunnan kannattaa siihen laittaa. Kustannusten lisäksi on tärkeää arvioida laatu. Haluaisin, että jatkossa päätöksenteossa selvitettäisiin etukäteen enemmän vaikutuksia kustannuksiin ja ihmisten hyvinvointiin. Tätä viestiä haluan viedä myös Hyvinvointialueelle.

Gran nostaa esiin kolme teemaa, joihin hän haluaisi alueella vaikuttaa: nuorten mielenterveyshaasteet, perheiden pahoinvointi ja ikäihmisten huoli palveluiden saatavuudesta.

– Perusterveydenhuollon palvelut toimii kohtuudella jo nyt, mutta toki jos siellä kustannuspaineita on, niin pitää tutkia tarkoin, tehdäänkö oikeita linjauksia. Peruspalveluiden on pysyttävä ihmisten lähellä, erityisesti Padasjoel­la, koska eihän täältä ole kulkuyhteyksiä.

Gran haluaa olla mukana varmistamassa, että Padasjoen palvelut säilyvät myös siinä vaiheessa, kun uutta paloasemaa ryhdytään rakentamaan. Tarkoituksena on keskittää samaan yhtey­teen sote-palveluja.

– Sisäilmaongelmista kärsivä paloasemarakennus on huonokuntoinen, mutta pihalla olevalla kalustohallilla on hyvä tasearvo, sitä Hyvinvointialue tuskin on jättämässä tyhjäksi. Jos Hyvinvointialue päätyy pitämään uuden aseman rakentamista liian kalliina, kunnan tulisi tarjota uusia, terveellisiä tiloja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Uuden koulun yhteydestä voisi kenties löytyä neliöitä.

Sotea uudistettava

Keskustan Simo Gran tavoittelee aluevaltuustopaikkaa sloganilla ”Muista hädän keskellä 112! Ja Keskusta.”

– Sotea pitää uudistaa: kehittää asiakaspalautteen ja hyväksi todetun toiminnan perusteella. Tiedon liikkuminen eri palveluiden välillä pitäisi tapahtua paremmin.

Gran puolustaa palvelujen säilyttämistä pienemmilläkin paikkakunnilla. Omalääkärimallia hän kannattaa, tämä tietää ennestään jo potilaan tarpeet.

– Palvelut pitää saada läheltä, tällä tulee alueelle säästöä, kun loppuu taksiralli. Takseja kyllä edelleenkin tarvitaan.

Keskustan ajatus on, että matkakustannukset siirtyisivät suoraan hyvinvointialueelle. Henkilökunnan riittävyyttä pitää varmistaa lääketieteen opiskelijoilla ja työperäisellä maahamuutolla. Sotepisteiden säilyminen lisää myös kunnan talouden ylläpitoa:

– Vuokratuloja ja työpaikkoja laajalle sektorille mm. hoitohenkilöstölle, siistijöille, kiinteistöhuollolle, remonttifirmoille…

Omaishoitoa pitää tukea.

– Se on rankkaa työtä, jossa hoitaja itsekin olisi otettava huomioon ja mahdollistettava vapaata myös hänelle. Omaishoitajat tuovat suurta säästöä alueelle. Monelle vanhukselle mieluisin paikka viettää viimeiset vuodet on koti.

Pelastustoimi on tärkeä osa sotekokonaisuudessa. Padasjoella on pieni, tehtävään sitoutunut, moniosaava ja taitava VPK.

– Lähes jokainen meistä tarvitsee jossain vaiheessa heidän palvelujaan.

Paloasema tärkeä

Mira Vilkman, joka nousi kesken kauden varsinaiseksi jäseneksi, on istunut aluevaltuuston lisäksi myös tarkastuslautakunnassa. Siellä onkin saanut perusteellisen kokonaiskuvan Hyvinvointialueen tilanteesta. Alueellinen luottamustehtävä on työllistänyt, etenkin alkuvaiheessa, kun hallintosääntö ja moni muu asia piti luoda tyhjästä.

– Julmetusti on ollut työtä. Ei riitä, että lukee esityslistat ja käy kokouksissa, vaan pitää muutenkin seurata mitä tapahtuu. Suhteita pitää olla yli puoluerajojen, yksin siellä ei viedä yhtään mitään eteenpäin, tietää Vilkman.

– Tarvitaan tiimipelaajan taitoja.

Päijät-Häme joutui kärsimään taloudellisesti siitä, että täällä oli jo tehty uudistuksia, joita moni muu halue vasta on ryhtynyt tekemään. Alijäämää on katettavaksi yli 40 miljoonaa.

– Nyt on jo karsittu tarpeeksi. Tekeviin käsiin ei saa enää missään tapauksessa koskea, vaan pitää mennä himmelin yläpäähän ja katsoa, onko kaikki johtajanpaikat tosiaan tarpeen.

Perusterveydenhoidon on luvattu säilyvän joka kunnassa. Omalääkärimalli toimii käytännössä Padasjoella jo nyt.

Seuraavalla kaudella päätettävänä on Padas­joen kannalta iso asia, uusi pelastusasema, jonne on kaavailtu myös terveysasemapalveluja. Vilkman kiittelee paikallista pelastusväkeä.

Paikallistuntemus on ollut monesti paikallaan, esimerkiksi silloin kun Asikkalan röntgen olisi haluttu siirtää.

– Nostin siitä metelin ja sanoin, ettei taas viedä sitäkin palvelua 30 km etäämmälle.

Kontrolleeraus tarpeen

Aluevaltuutettu Antti Räsäsellä on vertailupohjaa hyvinvointiasioissa Hykyn aikaan, jolloin hän istui hallituksessa. Päijät-Hämeessä oli 17 terveysasemaa, nyt on yksi joka kunnassa.

Maakeskeläinen maakuntaneuvos on kriittinen sen suhteen, millaisia hyte-palveluja uuden paloaseman yhteyteen on tulossa.

– En tykkää, että asemarakennuksessa on asiakastoimintaa. Ne ei sovi yhteen, vaikka taloushyötyjä saataisiinkin. Täytyy ajatella turvallisuuttakin: paloasema on strateginen kohde, ei siellä voi kaiken maailman porukkaa pyöriä.

Räsäsellä oli sormensa pelissä jo silloin, kun uutta kalustohallia rakennettiin. Hän piti huolen siitä, että halli tuli niin tontin reunaan kuin mahdollista ja siirrettiin vielä tornikin toiseen päätyyn, ettei se jää rakennusten väliin rajoittamaan tulevaa rakentamista.

Alueen paloasemista Padasjoki on askeettisin. Räsänen on vertaillut täkäläisiä asemia myös saksalaisiin, joissa on nuoriso-osastolle omat tilat ja kalusto.

– Meillä menee palo- ja pelastustoimen budjetista 87 % palkkoihin, kun Saksassa se on 5 % luokkaa. Samalla johtamisjärjestelmällä hoituisi koko Häme.

Kausi oli vaikea, korona vei alkuvaiheessa huomio­ta kohtuuttoman paljon. Taustalla painaa se, että aiem­mat Aava, Oiva ja Lahden kaupunki on vain liimattu yhteen:

– Riittävää tarkastelua ei ole käyty läpi koko henkilöstön osalta. Olisi voitu myös aloittaa puhtaalta pöydältä, irtisanottu ja rekrytoitu uudestaan. Ulkopuolinen kriittinen tarkastelu olisi paikallaan, olen siitä toimitusjohtajan kanssa keskustellut ja se on tulossa. Elinkeinoelämässä miljardibudjetin puulaakissa kontrolleeraus olisi aivan eri tasolla.

Alueellakin todellista valtaa on vain hallituksessa, mutta sinne on pikkukunnasta vaikea päästä.

Hyvinvointialue on tuonut myös tiettyjä jäykkyyksiä toimintoihin.

– Jos kotipaikkakunnan terveysasemalla on väkeä, joka pystyy antamaan suonensisäisen lääkityksen, ei sitä Lahdesta asti kannata lähteä antamaan. Onhan se mielenköyhää ja ihmistyön halveeraamista käyttää työaikaa niin paljon siirtymiin.

Räsänen toivoo, että joku katsoisi Padasjoen palveluja kokonaisuutena, kuten ennen perusturvajohtaja. Hän myös nostaa esiin sen, ettei ikääntyminen sinänsä ole ongelma, vaan ihmisten haurastuminen.

– Meillä on parikymppisiä eläkeläisiä, jotka voi olla eläkkeellä seuraavat 60 vuotta. Kertoohan sekin kuntotasosta jotain, että yli kolmannes kutsuntaikäisistä ei ole kelvollisia asepalvelukseen.

Kuntavaaleihin Räsänen ei enää lähde. Hän on ollut mukana vuodesta 1980 ja tuumii, että tämä on nyt nähty. Padasjoelta jää hyödyntämättä laajat yhteydet maakuntaan ja valtakunnankin johtoon.

– Hoitakoot nyt ne, ketkä on soittaneet suutaan: valitettavasti pahimmat suunsoittajat ei ole valmiita laittamaan itseään likoon. Lisäksi kaksoisroolit on aina tuomittavia, väistämättä tulee intressiristiriitoja.