LADEC:illa uusi kuntayritysyhteyshenkilö ★

Kirsi Vuollet aloitti uutena LADEC:in liiketoimintakehittäjänä loppiaisen jälkeen. Päijät-Hämeen kunnista hänen alueeseensa nimettiin Padasjoki, Sysmä ja Hartola. Padasjokelaisille tuttu Pekka Mantila jatkaa töitä LADEC:issa, mutta keskittyy jatkossa yritysten perustamisneuvontaan sekä omistajavaihdoksiin.

Vuolletille uusi tehtävä sopii paremmin kuin hyvin. Hänellä on pitkä tausta yrittäjä- ja liiketoimintakehittäjänä ja lisäksi hän omaa kuntakokemusta.

– Oma asiantuntemukseni liittyy innovaation kaupallistamiseen, uusien tuotteiden tai palveluiden kaupallistamiseen, markkinointiin ja myyntiin. Minulla on paljon kokemusta tuotekehityshankkeista. Olen vuodesta 1995 tehnyt erilaisia markkinaselvityksiä eri toimialoille.

Viimeiset 15 kuukautta Vuollet työskenteli Asikkalassa elinvoima-asioiden projektipäällikkönä.

– Padasjoki ei sinänsä kuntana ole tuttu, mutta maaseutukunnissa on paljon samanlaisia asioita, esimerkiksi matkailu korostuu näissä kaikissa kolmessa kunnassa.

Vuollet tulee Padasjoella esittäytymään ensimmäiseen yrittäjäaamuun 20.2.

– Tilaisuudessa kerron LADEC:in palveluista. Olen tavattavissa koko päivän, joten yrittäjät voivat myös varata minulle tapaamisia iltapäivälle tai jäädä tilaisuuden jälkeen keskustelemaan.

Helposti lähestyttävä yhteyshenkilö

Vuolletin rooli on toimia helposti lähestyttävänä yritysyhdyshenkilönä.

– Yrittäjän itse ei tarvitse löytää pulmiinsa sopivaa asiantuntijaa, vaan hän voi ottaa minuun yhteyttä ja minä etsin hänelle parhaan asiantuntijan.

Ainakaan nyt aluksi Vuollet ei ole tavattavissa Padasjoella minään tiettynä päivänä ja kellon aikana.

– Tällainen mahdollisuus toki järjestetään, jos siihen on tarvetta.

Vuollet on tutustunut yhteistyökuntiensa yrityksiin tutkimalla niiden historiaa sekä soittelemalla yrityksiin kutsuen samalla itsensä kylään.

– Lähestyn aluksi sellaisia yrityksiä, jotka eivät koskaan ole olleet yhteydessä LADECiin tai sellaisiin, jotka ovat olleet yhteyksissä noin vuosi sitten, niin kyselen heiltä, miten asiat ovat edenneet.

Vuollet toivoo, että yrittäjät käyttäisivät maksutonta palvelua hyväkseen.

– Jo se on tärkeää, että pääsee puhumaan ääneen yrityksen haasteista, niin voi olla, että se jo riittää ja yrittäjä itse oivaltaa mitä pitäisi tehdä. Jos ei ole ketään, kelle kertoa voi olla, että yrittäjä luulee, että haaste on markkinoinnissa, vaikka se onkin esimerkiksi hinnoittelussa tai jossain muualla.

Esittäytymistilaisuuksien jälkeen Vuolletilla on tarkoitus jäädä paikalle juttelemaan yrittäjien kanssa.

– Toivoisin, että yrittäjät ottaisivat rohkeasti yhteyttä. Uskoisin, että olen helposti lähestyttävä, olen ainakin aiemmin saanut sellaista palautetta. Ongelmiin on helpompi tarttua alkuvaiheessa, ennen kuin iso kriisi on jo päällä.

Yrittäjätapaamiset alkavat taas

Pääsääntöisesti Modetissa järjestetyt yrittäjätapaamiset uudistuvat ja kevään aikana on tarkoitus kokoontua joka kerralla eri paikassa.

Tämän vuoden ensimmäinen yrittäjätapaaminen on Auttoisilla Kievari Aijakassa torstaina 20.2. klo 8-9.30, jossa siis LADEC:in uusi yhteyshenkilö Kirsi Vuollet esittäytyy.

Maaliskuussa 13.3. yrittäjät ja yrittäjähenkiset kutsutaan aamukahville Lonin luolaan. Aiheena työllisyysalueen­/kunnan palvelut ja rek­ry­palkkiokonsepti Pa­das­joel­la. Huhtikuun aamukah­vien paikka on vielä avoin, mutta päivä on 24.4. Tuolloin keskustellaan yritystuista maaseudulla.