Torstaina 30. päivänä tammikuuta 1975 ★

HURRIGANES yhteiskoululla -ja rocki soi! Monisatapäisesti oli nuorta yleisöä kerääntynyt yhteiskoululle kuuntelemaan ja katselemaan kovaa kotimaista tasoa olevan Hurriganes-yhtyeen konserttia. Yhtyeen Roadrunner-LP ja kitaristi Albert Järvisen oma sooloalbumi Ride On ovat saaneet suopean vastaanoton yleisöltä ja myös arvostelijat ovat kehuneet levyjä.

Yo-kirjoitukset alkavat 3.2. Padasjoen yhteiskoulussa on tänä vuonna abiturientteja 26. Lisäksi osallistuu toisena helmikuuta alkaviin ylioppilaskirjoituksiin kuusi uusijaa tai täydentäjää. Kirjoitukset alkavat äidinkielen kokeella 3.2. ja jatkuvat seuraavasti: 10.2. toinen äidin-kielen koe, 24.3. reaali, 26.3. toinen kotimainen kieli, 2.4: pakollinen vieras kieli, 4.4. matematiikka ja 7.4. ylimääräinen vieras kieli.

Jäät alkavat vahvistua. Päijänteen jäät ovat olleet viime päiviin saakka niin heikot, että kalastajat eivät ole päässeet laskemaan verkkojaan. Kalastaja Alvar Heinonen kertoi joutuneensa jättämään kalastamisen terveydellisistä syistä. Lisäksi hän totesi, että kalastaminen ei kannata, koska tarvikkeiden hinnat ovat nousseet huimasti. Kalastaja Esko Laulajainen kertoi keskiviikkona jään jo reilusti kestävän. Sen paksuus on noin 12-16 cm ja etäämpänä on jää vielä parempaa. Mikäli 530 kuution juoksutusta sekunnissa jatketaan koko talven, saataneen veden korkeus laskemaan noin metrillä kolmessa kuukaudessa. Elokuusta alkaen tulovirtaama Päijänteeseen ylitti toukokuun keskimääräisen tason ja kasvoi tasaisesti syksyn kuluessa. Joulukuun arvo oli 577 kuutiota sekunnissa ja se hipoi kevään maksimeja. Päijänteeseen on tullut vettä viimeksi kuluneiden 6,5 kuukauden aikana saman verran kuin vuosisadan runsaimpina 8 kuukauden jaksoina, joihin jokaiseen sisältyi kevät.