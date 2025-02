Matkailu lisää Padasjoen tunnettuutta ja vetovoimaa ★

Padasjoen kunnan matkailutoimi toteutti matkailuyrittäjille syksyllä kyselyn, jonka mukaan vuosi 2024 oli erittäin hyvä tai vähintään aikaisempien vuosien tasoa. Viime vuosi toi Padasjoen matkailuun paljon hyvää, erityisesti satama-alueen kehittymisen myötä.

Satama-alueelle on tullut uutta elämää ja palveluita: mm. ravintola- ja laiturirakenteiden korjaukset, lukitusmuutokset, uusi padel-kenttä ja tiivistynyt yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tämä kaikki lienee yhteydessä Padasjoen sataman uuteen yrittäjäpariskuntaan, Pooloon ja Millaan, joiden tavoitteena on kehittää Padasjoen satamasta Suomen paras sisävesisatama.

Satamaravintola Palas järveltä kuvattuna kesällä 2024. Poolo ja Milla laiturilla.

Padasjoen tapahtumat vetivät paljon osallistujia, ja Padasjoen vetovoima sekä tunnettuus matkailukohteena lisääntyi. Tunnettuuden lisääntymisestä voi kiittää sosiaalista mediaa, sillä lähes jokainen satamassa tai tapahtumissa käynyt vieras halusi kertoa omissa kanavissaan vierailustaan Padasjoen parantuneiden matkailu- ja majoituspalveluiden äärellä. Tänäkin kesänä on paljon tapahtumia Padasjoella. Sisävesien suurin vuotuinen purjehdustapahtuma, Päijännepurjehdus, purjehditaan Jyväskylästä Padasjoelle 18.–20.7.2025. Muita perinteisiä tapahtumia kuten Nakukymppiä, Sahtimarkkinoita ja Sahan valoja järjestetään myös tuttuun tapaan.

Viime kesä osoitti, kuinka oikeilla toimenpiteillä Päijänteestä ja vesistöliikenteestä voidaan odottaa huomattavaa matkailun kasvua koko Päijät-Hämeeseen. Vesistömatkailussa on paljon potentiaalia, jolla maakuntaan luodaan yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Padasjoki on esimerkki siitä, kuinka jo nyt tehdyillä toimenpiteillä veneilijöiden määrä kasvoi satamassa, satama täyttyi veneistä ja vierailijoista, kunnan tunnettuus lisääntyi, syntyi työpaikkoja ja kuntaan jäi matkailutuloa.

On hienoa huomata, kuinka Päijät-Hämeessä matkailun merkitys elinkeinona ja työllistäjänä on vihdoin sisäistetty. Myös Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula on korostanut matkailun merkitystä kunnan kehitykselle ja elinvoimaisuudelle. Hänen mukaansa matkailu ei ainoastaan tuo taloudellista hyötyä, vaan myös parantaa paikallisten asukkaiden elämänlaatua ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Padasjoen kuntajohto on huomannut, kuinka matkailun kehittäminen vaatii saumatonta yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja kunnan välillä.

Padasjoki alkaa olla malliesimerkki siitä, kuinka hyvä pyörä alkaa pyöriä ja matkailussa saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Lahden seutu – Lahti Region Oy tekee läheistä yhteistyötä kuntien matkailutoimijoiden sekä alueen matkailuyritysten kanssa. Matkailun kehittämisen seuraavia painopisteitä ovat edelleen vesistömatkailun kehittäminen ja erityisesti ympärivuotisuus.

Tavoitteena on hakea vahvoja hartioita ja käynnistää Lakeland-yhteistyö Päijänteen maakuntien kanssa. Alustavia neuvotteluita on käyty jo Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Kymenlaakson maakuntien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on lisätä Järvi-Suomen ja erityisesti Päijänteen tunnettuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Kansainvälistyminen ei korvaa kotimaan matkailua. Vuoden 2024 matkailun suurin kasvu majoitusvuorokausilla mitattuna tuli vapaa-ajanmatkailun vahvistumisesta. Päijät-Hämeen sijainti Suomen kasvukeskuksen vieressä on mahdollisuus, joka pitää hyödyntää. Kotimaan matkailun ympärivuotisen kasvun osalta korostuu toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen vahvempien matkailupalveluiden tarjoamiseksi, entistä näkyvämpi yhteismarkkinointi ja näkyvyys sekä konkreettinen myynti.

Kilpailu matkailijoista on kovaa. Lahden seudun matkailutarjonta on tasokasta ja helposti saavutettavaa. Meidän on oltava ylpeitä siitä, kehitettävä sitä läheisessä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kerrottava siitä eri kanavissamme ja ennen kaikkea verkostoiduttava eri toimijoiden kesken ja vietävä matkailua eteenpäin saumattomasti yhteistyössä.

Raija Forsman, toimitusjohtaja

Lahden seutu – Lahti Region Oy