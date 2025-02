Lähiluontoa kuvataan kilpaa koko vuosi ★

Padasjoen Luonnonystävät järjestää valokuvauskilpailun 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. Kilpailu­ai­ka on 5.2.–15.10.2025 ja kertyneestä kuvasadosta poimitaan Kuukauden kuva paikallislehti Padasjoen Sanomiin. Kuvien tulee olla otettu Padasjoen kunnan alueella.

Kilpailun finalistien valinta tapahtuu marraskuussa, jolloin on myös voittajan julkistus ja valokuvanäyttely Kotiseututalolla. Kilpailu on tarkoitettu harrastajakuvaajille: sarjoja on alle 12-vuotiaat ja aikuiset.

– Yksi kilpailija voi lähettää koko kilpailuun korkeintaan kolme kuvaa. Kilpakuvien pitää olla uusia, vuoden 2025 aikana otettuja, kertoo Karin Bäcklund Luonnonystävistä.

Voittajat arvioi järjestäjän valitsema raati, johon kuuluu yhdistyksen edustajan lisäksi kokenut kameramies Tomi Helminen, Padasjoen Sanomien toimittaja ja kunnasta Maria Virtanen.

Valokuvat lähetetään osoitteeseen padasjoen­luonnonystavat(at)gmail.com digitaalisessa JPEG-muodossa, kooltaan enintään 10 MB. Mukaan liitetään yhteystiedot, kuvaajan ikä, kuvanottopaikka, kuvan nimi ja lyhyt tarina kuvan taustalla. Jos kuvissa on tunnistettavissa oleva henkilö, kuvaaja on vastuussa siitä, että henkilö on antanut suostumuksensa valokuvan ottamiseen ja valokuvan kilpailuun lähettämiseen.

Kuvien tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajilla. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden käyttää valokuvia verkkopalveluissaan ja muissa kanavissa sekä painetun kalenterin lisäksi Padasjoen Sanomissa.

Säännöissä mainitaan, että kilpailuun osallistuvien kuvien tulee olla aiemmin julkaisemattomia ja hyvän maun mukaisia, eivätkä ne saa rikkoa kenenkään oikeuksia tai halventaa ketään. Kilpailuun toivotaan monipuolisia kuvia eri luontoaiheista, niin kasveista, eläimistä kuin maisemistakin ympäri Padasjokea.

Kun lähes jokainen luonnossaliikkuja joka tapauk­sessa näpsii kuvia kännykällään, on hyvä saada parhaita otoksia ikuistettua näyttelyyn, lehteen ja painotuotteeseen.