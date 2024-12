Suomen 107:ttä itsenäisyyspäivää juhlittiin arvokkaasti kahtena peräkkäisenä päivänä ★

Itsenäisyyspäivän perjantaina 6.12. juhlallisuudet alkoivat jälleen kerran lippu­kulkueen juhlavana saapumisena kirkkoon lippulaulun säestämänä.

Lippukulkue sankarihaudoilla, jonne perinteiseen tapaan laskettiin kunnan, seurakunnan ja järjestöjen yhteinen seppele.

Kappalainen Kristian Saarnio käsitteli saarnassaan muuttumattomia arvoja.

– Raamattu tarjoaa kestävän arvopohjan, joka on säilynyt samana vuosi­tuhansien ajan.

Yksilönvapaus on noussut yhteisöllisten velvollisuuksien edelle ja perinteiset moraalikäsitykset on kyseenalaistettu. Nykymaailmassa on paljon vastakkainasettelua ja vihapuhetta. Vaikka yhteiskunta muuttuu, kristillinen rakkaus ja oikeudenmukaisuus kestävät muutosten keskellä.

Juhlassa kuultiin kunnanjohtaja Juha Rehulan esittämä kunnan tervehdys, jossa hän painotti tulevaisuustekoja.

– Itsenäisyyspäivässä arvot ovat vahvasti läsnä. Vapaus päättää omista asioista ja vapaus tehdä asioita yhdessä, ovat jotakin mitä ei mitata millään tavalla.

Ajan kuva on se, että puhutaan varautumisesta ja astetta totisemmin kuin vielä muutama vuosi sitten. Rehula muistuttikin kirkkokansaa 72 tunnin kotivarasta.

– Ihmisen elämä on yhtä varautumista. Me varaudumme pahan päivän varalle, me varaudumme tulevaisuutta varten. Asiat, jotka ovat olleet itsestäänselviä, pitää arvioida uudestaan.

Ensi vuoden aikana Padasjoen kyliin valmistuu omat valmiussuunnitelmansa. Kaikki yhdessä valmistautuvat tilanteeseen, jossa yhteiskunnassa on häiriöitä.

– Meillä on paljon mahdollisuuksia, kunhan varaudumme.

Sotainvalidit yhä esillä lippukulkueessa

Päätössanat lausui Padasjoen Reservinupseerit ry:n varapuheenjohtaja Jukka Luukko, joka kiinnitti yleisön huomion kansalaisjärjestöjen perinteiseen lippukulkueeseen. Se on näkyvä osa juhlaa ja osoitus pitkäaikaisesta yhteisöllisestä toiminnasta paikkakunnalla.

– Valtiovalta on ohjaistanut lippujen järjestyksen. Lippurivistössä Suomen lipun viereen, sen oikealle puolelle sijoittuu Sotainvalidien lippu. Sotien johdosta seuraavina ovat ikäjärjestyksessä veteraanijärjestöjen liput, sitten muiden järjestöjen liput ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan, selvitti Luukko.

– Kunniapaikalla oleva Padasjoen Sotainvalidien lippu on vihitty käyttöön vuonna 1959. Olisiko nyt 65. kerta, kun lippu on itsenäisyysjuhlan lippurivissä.

Sotainvalidiyhdistys perustettiin Padasjoelle keväällä 1945. Luukko muisteli puheessaan, että toiminnan rahoittamiseksi yhdistys järjesti vilja- ja rahakeräyksiä, lisäksi Arrakoskella ja kirkolla pidettiin kioskia ja Kullasvuoressa lavatansseja.

Muutama vuosi sitten lopetetun yhdistyksen arkisto on luovutettu Hämeenlinnaan maakuntamuseon haltuun.

– Jäljellä on edessämme yhdistyksen lippu, joka on luovutettu reserviläisten säilytettäväksi. Ohjeistuksen mukaan se voi olla esillä niin kauan kuin paikkakunnalla on elossa sotainvalidi tai puoliso. Keskuudessamme on vielä yksi puoliso.

Luukko muistutti, että lipunkin poistuttua rivistöstä sotainvalidien merkki säilyy hautausmaiden muistopaaseissa.

– Kun kulku näille leposijoille käy, kenties viivähdys siellä täyttää sotiemme ylipäällikön toiveen: ”Emme saa milloinkaan unohtaa heitä!”