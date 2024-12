Etsivä työ auttaa yksinäisiä ikäihmisiä

Anna Roitto Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta kertoi Ikääntyneiden etsivän työn mallista Eläkeliiton Ikäänny ja voi hyvin –hankkeen viimeisellä tapaamiskerralla, joka pidettiin maanantaina 2.12. Kotiseututalolla. Etsivä työ on tuttua nuorisotyöstä, mutta EU:n rahoituksen myötä sitä on alettu tehdä myös ikäihmisten parissa.

Ikääntyneiden etsivä työ on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Etsivässä työssä hakeudutaan syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien­ ikäihmisten luo heidän oman arjen ympäristöönsä. Ideaalitilanteessa asiakas tavoitetaan ennakoivasti, jolloin ongelmat eivät ole vielä kasaantuneet.

– Varhainen tuki on ikäihmisen tavoitteesta lähtevä yksilöllistä tukea eli se lähtee tasavertaisesta keskustelusta, jossa pohditaan ratkaisua elämäntilanteeseen. Tavoitteena on, että ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi.

Syrjäytymisen vaara näyttäytyy Roitton mukaan elämäntilanteessa. Yksinäisyys, turvattomuudentunteet, arkea horjuttava elämän muutostilanne tai oman elämän merkityksellisyyden kyseenalaistaminen voivat kertoa varhaisen tuen tarpeesta.

– Varhaisen tuen antama apu ei ole oikea silloin, kun ikäihmisillä on selkeä tarve sosiaali- tai terveyspalveluille. Myös pitkälle edennyt muistisairaus, akuutti tai vaativa mielenterveyden ongelma tai kriisiytynyt päihdetilanne vaativat vahvempia toimia.

Hankkeella on kolme työntekijää, jotka tekevät kotikäyntejä yksin ja pareittain. Varhaisen tuen asiakkaita tavataan keskimäärin 1–10 kertaa.

– Asiakkaan kanssa mietitään yhdessä, mitä arkeen voisi saada lisää, mikä toisi mukavamman, helpomman ja sisältörikkaamman elämän. Yleensä ensimmäinen kysymys, kun tapaan uuden asiakkaan on, että mikä toivoisitte arjessa muuttuvan, että se olisi mieluisampaa.

Mielekkyyttä elämään voi löytyä erilaisten yhdistysten toiminnasta tai vaikkapa vapaaehtoisesta ystävästä.

Ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta

Varhaisen tuen piiriin pääsee ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta, jonka palvelupiste löytyy Lahdesta Triosta. Omasta tai läheisten puolesta voi yhteyttä ottaa myös puhelimitse.

– Tiedon vastaanottaminen on helpompaa, kun siitä kuulee turvalliseksi kokemassaan ympäristössä tai suoraan tutulta ihmiseltä. Toivonkin, että jos teillä on lähipiirissä henkilöitä, jotka kokevat yksinäisyyttä ja kokevat, ettei­vät saa niitä palveluita tai apuja mihin olisi tarvetta tai eivät tiedä minkälaisia palveluita olisi mahdollista saada, kertoisitte heille varhaisesta tuesta ja pyytäisitte ottamaan meihin yhteyttä. Kaipaamme edelleen myös hyviä vinkkejä siitä, mistä tai miten voisimme löytää syrjäytymisvaarassa olevia ikäihmisiä.

Ikääntyneiden varhainen tuki on koko hyvinvointialueen kattavaa toimintaa, joka on aloitettu Lahdesta huhtikuussa 2023. Pikkuhiljaa muita hyvinvointialueen kuntia on tullut mukaan. Padasjoki tuli mukaan toisena heti Lahden jälkeen, sillä hankkeeseen haluttiin hyvin toisenlainen kunta kuin Lahti. Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, joka voisi jäädä elämään alueen kuntiin, kun hanke päättyy ensi vuoden lopussa.

– Olemme juurruttamisvaiheessa eli yritämme tehdä itsemme tarpeettomiksi.

Ikäihmisten parissa työskentelee monenlaisia toimijoita kuten kotipalvelun työntekijöitä, seurakunnan diakoniatyöntekijöitä, senioriohjaajia ja yhdistysten vapaaehtoisia. Verkosto mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevalle monta kannattelijaa ja yhteistyön ansiosta tukea on mahdollista saada oikea-aikaisesti.