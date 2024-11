Tonttu-ukot näytillä Aijakassa ★

Joulupukit hyppäsivät torstaina taas kerran koristamaan kyläkievari Aijakkaa. Päivi Katajaisen parinsadan tonttukynttilän kokoelma on esillä Auttoisilla nyt viidettä kertaa.

237 joulupukkia on tarkka lukema.

– Ensimmäiset sain 1980-luvun alussa, kun olin päiväkodissa töissä. Lapset toi niitä joulun alla lahjaksi, eikä niitä tietystikään raaskinut polttaa, kertoo Katajainen.

– Näillä on kaikilla sydän.

Varta vasten rakennetut näyttelyhyllyt ovat kannatelleet myös enkeleitä, kukkopillejä, mukeja ja onpa esillä ollut oluttuoppikokoelmakin.

Aijakalla on takanaan historian paras kesä. Lämmintä riitti ja sen myötä myös väkeä:

– Uudet viitat tienvarressa on tuoneet paljon uusia asiakkaita. Moni ohikulkija sanoo, ettei ole aiemmin tiennyt koko paikasta ja haluaa kannattaa pieniä kyläyrityksiä, sanoo yrittäjä Aija Hatakka.

Jorma Hatakka kertoo, että huhtikuussa Aijakalle tuli 32 vuotta täyteen.

Trans Euro Trailin kansainvälinen reitti kulkee Auttoisten kautta ja sen myötä on Aijakkaan ohjautunut moottoripyöräilijöitä. Kesäkaudella yhtenä vetonaulana on kirppis. Baarin yhteydessä olevasta myymälästä on hyvä hakea täydennystä ruoka- ja juomavarastoon.

Myrskyn jälkeisenä aamuna asiakaskunta kauhisteli lumentuloa ja sitä, että puoli Padasjokea oli pimeänä. Tulossa on Aijakan kuuluisat pikkujoulut, joissa nautiskellaan jouluherkuista jo etukäteen.