Torstaina marraskuun 21. päivänä 1974 ★

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan sopimuksen sähkölaitoksen siirtämisestä Hämeen Sähkö Oy:n haltuun vuoden alusta. Kunnan sähkölaitoksen henkilökunta, 14 henkeä, siirtyy vanhoina työntekijöinä. Laitoksen johtajan ja kirjanpitäjän virat lakkautetaan. Padasjoen kunnan sähkölaitos on perustettu vuonna 1918 ja toiminta alkoi 25.8.1919. Jakeluverkostoon on liitetty 2100 kuluttajaa. Kuluvana vuonna käytetään energiaa noin 11 miljoonaa kilowattituntia.

Valtava väkimäärä kirpputorilla. Marraskuun suosituin yleisötilaisuus on SPR:n kirpputori – joku mainitsi minulle, kun tästä kerroin, että tottakai kun sieltä saa sahtia. Kirpparitouhu on siitä hauskaa, että joilla on paljon ylimääräistä, ja joku toinen taas voi saada aivan hyvän ja sopivan kappaleen, mitä tarvitsee, juuri sopivalla hinnalla. Samalla huomaamattaan tekee suuren palveluksen järjestölle, jonka yksinomaisena tarkoituksena on auttaa ahdingossa olevia.

Padasjoen seurakunnan kirkonkokouksessa tulivat valituiksi kirkkoneuvostoon Ario Schildt, Helena Ahola, Reijo Toija, Keijo Siltala, Antti Stranius, Paavo Hiekkasaari, Juho Pastila ja Martti Rantanen. Kirkkovaltuustoon valittiin em. lisäksi Aimo Hokajärvi, Markku Nieminen, Erkki Lehtimäki, Anneli Siltala, Helvi Jaakkola, Sirkka Mertsalmi, Marjatta Sahuri, Urpo Koivukoski, Tenho Kauren ja Veikko Kivistö. Äänestäneitä oli 835 eli 25,69 % äänioikeutetuista.