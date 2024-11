Myrsky on katkonut sähköt sadoilta talouksilta. Sähkökatkokartassa Padasjoki hehkuu punaisena.

Teitäkin on ollut poikki: esimerkiksi Kasiniemen suunnalla on oltu omatoimisia ja sahattu maantielle kaatuneita puita pois tieltä, jotta on päästy kulkemaan. Kaatuneita ja lumen taivuttamia puita on ollut runsaasti.

Märkää ja painavaa lunta tuli toistakymmentä senttiä, mikä on aiheuttanut ongelmia aamuliikenteessä. Kaikkia väyliä ei ole vieläkään ehditty aurata.