Padasjoen yläkoulu 60 ja alakoulu 37 vuotta vanha ★

Padasjoen yhteiskoulun koulurakennus valmistui vuonna 1964. Nykyään talo tunnetaan nimellä Pappilanmäen koulu, jossa toimii yläkoulun lisäksi Padasjoen lukio.

Pappilanmäen koulu.

Yhteiskoulu alkoi kuitenkin Padasjoella jo vuonna 1962. Koulurakennuksen puuttuessa koulunkäynti aloitettiin lestadio­laisten rukoushuoneella.

Koulu oli aluksi yksityinen: sen perusti Padas­joen yhteiskoulun kannatusyhdistys. Pian koulu siirtyi kunnalle. Peruskoulu tuli Padasjoelle elokuussa 1975, josta lähtien Pappilanmäellä toimivat peruskoulun yläaste ja kunnallinen lukio.

Kullasvuoren koulu puolestaan valmistui elokuussa 1987. Sen sijoituspaikasta käytiin aikanaan kovaa vääntöä: toinen vaihtoehto oli rakentaa yhteiskoulun takana olevalle pellolle, jonne kaavailtiin jo urheilukenttää ja kirjastoakin.

Kullasvuoren koulu.

Syyskuussa -87 Padasjoen Sanomat esitteli uuden koulun otsikolla ”Unelmien täyttymys”. Jutussa kerrotaan, että aivan uutta oppilaille on ruokasali ja kirjasto, aiem­min on nimittäin syöty luokissa ja koulun kirjoja on haeskeltu milloin mistäkin.

Ala-aste toimi tuolloin kolmessa eri paikassa: pääosa vanhalla koululla (nykyisellä Opistotalolla), pienimmät Ahjolassa ja osa teknisistä töistä tehtiin yläasteella. Uuden liikuntasalin sanottiin mullistavan paikallista liikuntaelämää.

Opistotalo sijaitsee Kullasvuoren koulun vieressä.

Termit ala-aste ja yläaste ovat poistuneet käytöstä vuonna 1999.