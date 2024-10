Kansanedustaja Kari Työväentalon Syystapahtumassa ★

Työväentalolla on ensi lauantaina 12.10. tilaisuus tavata kansanedustaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Mika Kari. Hän puhuu Syystapahtumassa kaikkia koskettavasta aiheesta: sosiaali- ja terveyspalvelut Padasjoella. Karille, joka on Padasjoen kesäasukas, saa myös tehdä kysymyksiä tilaisuudessa.

– Sote-uudistuksesta paljon puhutaan, mutta nyt on mahdollisuus kuulla keskeiseltä päättäjältä siitä, mitä palveluja Padasjoelle on jäämässä ja tuleeko tänne tosiaan uusi paloasema, sanoo Padasjoen Kirkonkylän työväenyhdistyksen puheenjohtaja Mira Vilkman, joka on itsekin hyvinvointialueen luottamushenkilönä vastailemassa kysymyksiin.

Myös kunnan korkein virkamies on paikalla puhumassa Padasjoen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Kunnanjohtaja Juha Rehula on myös varautunut vastailemaan ihmisten kysymyksiin.

Ilmaisessa Syystapahtumassa on lapsille poniratsastusta ja kärryajelua sekä väritystehtäviä. Lopuksi on bingo, jossa on hyvät palkinnot. Tapahtuma alkaa puoliltapäivin ja päättyy iltapäivällä kolmelta.

– Koko tapahtuman ajan on tarjolla pullakahvit ja makkaraa, kannattaa poiketa vaikka päiväkävelyllä.