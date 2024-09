Työterveys ketterästi hybridinä syrjäseudulle ★

Työterveys oli monella yrityksellä Padas­joel­lakin Wellamossa, mutta sen lopetettua haussa on ollut uusi toimija. Tero Nyman Medics24:ltä kävi Yrittäjäaamiaisella Modetissa torstaina 19.9. kertomassa nykymallisesta hybriditarjonnasta, jonka avulla saa ketterästi hoidontarpeenarvioinnin etävastaanoton kautta ja kuitenkin tarvittaessa pääsee myös lääkärille.

Kaikkia yrittäjiä ei vielä ole tavoittanut tieto, että verottaja on vuodenvaihteesta lähtien edellyttänyt myös yrittäjän olevan työterveyshuollon piirissä, jotta kulut voi vähentää kirjanpidossa tuloksesta.

Tero Nyman ajeli Jyväskylästä kertomaan, miten etätyöterveys toimii käytännössä.

Medics24:llä on takanaan kymmenvuotinen nousujohteinen historia. Matkan varrella yritys on opetellut kuukausimaksullisen liiketoimintamallin: asiakas maksaa työntekijämäärän mukaista maksua, joka on helposti budjetoitavissa. Hinta-avoimuuden lisäksi tärkeätä on käytön helppous.

– Me halutaan, että työntekijä saa mahdollisimman nopeasti vaivansa hoidettua ilman ylimääräisiä vastaanottokäyntejä, koska käynnit toisi kuluja myös meille, painotti Nyman.

– Toimintamme perustuu OmaTerppa-järjestelmään, jonne työntekijä pääsee kirjautumaan omalla puhelinnumerollaan. Terveyschatissa saa yhtey­den sairaanhoitajaan, joka hoidontarpeenarvioinnin tehtyään ohjaa työntekijän tarpeen mukaan eteenpäin.

Peruspalvelut on jaettu kolmeen osaan. Pronssitasolla täytetään lain velvoite, hopea- ja kultatasolla ostetaan myös sairasvastaanotto. Niihin kuuluu lisänä mielenhuoltochatti, jossa voi keskustella huolenaiheistaan terapeutin kanssa. Kaikkiin tasoihin voi ostaa lisäksi erillispalveluita.

Nyman arvioi, että asiak­kaat ovat 70-prosenttisesti valinneet hopeatason, ja ovat siihen ostaneet erikseen lääkärikäynnit mukaan.

– Kun ne toimintasuunnitelmaan kirjataan, niistä saa Kela-korvauksia 50 %.

Riskien kartoitus ja toimintasuunnitelma

Aloitusmaksu on vakiohintainen, ja alhaisempi toimistotyöfirmoille. Siihen sisältyy lakisääteisten toimintasuunnitelman ja työpaikkaselvityksen tekeminen, jonka hoitaa työterveyshoitaja. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Muutaman satasen aloitusmaksusta voi hakea Kelalta 60 % takaisin.

Lain mukaan työ ei saa aiheuttaa terveyshaittoja. Työpaikan riskit onkin kartoitettava:

– Tapaturmat tulee tässä kohtaa ensimmäisinä mieleen, mutta altisteet kuten pöly ja kemikaalit ovat isompi asia. Kun varaudutaan, voidaan estää sairastumista.

Ihmisten mielikuvissa työterveys on usein vieläkin lääkäriasema, eräänlainen korvike terveyskeskukselle. Sairasvastaanotto on kuitenkin täysin vapaaehtoista työnantajalle. Jos sairasvastaanotto otetaan työterveyteen mukaan, valtio maksaa hyvää korvausta, samoin kuin ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä kuten terveystarkastuksista.

– On myös työantajan etu, että työntekijän senhetkinen terveydentila tarkastetaan. Mahdollisen sairastumisen jälkeen voidaan tarkastella potilastietoja, eikä sairastuminen tulekaan välttämättä työnantajan maksettavaksi, jos taustalla on vanhoja vaivoja.

Fyysinen käynti tapahtuu lähimmässä paikallispisteessä Hollolassa Lääkärikeskus Alfassa.

Verottajan ohje muuttui vuodenvaihteessa ja nyt edellytetään yrittäjän olevan työterveyshuollon piirissä, jotta mahdolliset sairauskuluvakuutuksen kulut voi vähentää kirjanpidossa.

– Monella on muistissa vielä se muutaman vuoden takainen tilanne, kun alle 10 hengen yrityksissä sai tukeutua paikalliseen terveyskeskukseen. Nykyään jos on yksikin osa-aikainen työntekijä, vaikka kausiluotoisesti, on oltava työterveys.

Kunnallisten työterveyspalvelujen alasajon myötä on vapautunut iso asiakasmassa kentälle. Pk-yrityksillä ei ole neuvotteluvoimaa kuten isoilla firmoilla.

– Vuonna 2014 olimme varmaan ensimmäisiä, jotka lähti hakemaan Valviralta etävastaanottolupaa.

Työterveys on nykyisin Medics24:n ykköstuote: se muodostaa liikevaihdosta noin 80 %.

Simppeli järjestelmä

Medicsin asiakaspysyvyys on ollut lähellä sataa prosenttia, mikä kertonee tyytyväisyydestä toimintaan. Nymanin mukaan työpaikkatietojen kirjaaminen on tehty äärettömän simppeliksi ja apuja tulee Medicsin asiantuntijoilta. Esimerkiksi kerran vuodessa tulee maksuton Kela-raportti korvauksia varten.

– Ottakaa yhteyttä, meiltä saa kirjallisen tarjouksen ilman sitoumuksia. Sitten vain sähköinen allekirjoitus ja työterveys on yrityksenne osalta kunnossa.