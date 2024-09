Kaukolämpöyhtiö aloitti toimintansa ★

Kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyivät 1.9. Padas­joen Energia Oy:lle, joka on lunastanut Taulun lämpölaitoksen Nevel Oy:ltä. Pitkään valmisteltu yhtiöittäminen saatiin maaliin aikataulun mukaisesti, vaikka pienehköjä mutkiakin oli matkassa. Uuden yhtiön tavoitteena on tuottaa lämpöä luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan.

Padasjoen Energia Oy:n hallitus sopi viimeisistä yhtiöittämisen yksityiskohdista kokouksessaan keskiviikkona 28.8. Hallituksen puheenjohtajana toimii hämeenkoskelainen Mika Lampola sekä padasjokelaiset Virpi Kallioinen, Pirkka Ahola ja Pekka Salonen; Kuhmoisista on energia-alan suunnittelu- ja rakennuttamisosaamista projektiin tuonut Eero Ikonen.

– Saimme koottua huipputiimin. Eero on Kuhmoisten oppikouluaikaisen luokkakaverini Railin, o.s. Simola mies, ollut päällikkönä isoissa lämpölaitosprojekteissa, sanoo uuden yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitava Salonen.

– Paikallisverkostosta löytyi pankki- ja laskutusasioiden asiantuntemusta sekä vakuutuspuolen osaamista.

Pirkka Ahola, Virpi Kallioinen, Mika Lampola, Pekka Salonen ja Eero Ikonen muodostavat Padasjoen Energia Oy:n hyvähenkisen hallituksen.

Salosen yhteyksien kautta löytyi myös Lampola hallituksen johtoon. Molemmilla on pitkä työura metsäteollisuudesta ja tuttuja he ovat myös kuntapolitiikan kautta. Kasiniemeläisvaltuutettu tiesi, että Hollolan kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola on ollut perustamassa Hämeenkosken lämpölaitosta ja tuntee myös työtehtäviensä kautta energianpuolta. Metsäteollisuuden palveluksessa hän on ollut vastuussa energiantuotannosta oikeastaan koko työuransa ajan, 35 vuotta. Hän on myös Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksessa.

– Itse asia on ollut alusta asti selvä, mutta tähän pisteeseen pääsemiseksi on tehty valtava työmäärä. Etenkin aktiiviset ammattilaiset kuten Pekka, joka on tehnyt hurjan urakan jo esiselvittelyssä, kiittelee Lampola.

Paljon on ollut neuvoteltavaa ja sovittavaa, ennen kaikkea kunnan kanssa, mutta myös mm. polttoaineista, laitoksen hoidosta ja aiemman lämmöntuottajan Nevelin kanssa. Kaupat tehtiin viikko sitten ja ennen vaihdosta piti tehdä vielä inventaari Taulun teollisuuslaitoksella sijaitsevalla laitoksella. Uusi autovaaka piti teettää polttoainekuormia varten.

Asiakkaille päin muutos ei näy kuin laskuttajan nimen muuttumisena. Käytännön töistä vastaavat edelleen tutut toimijat, padasjokelaisyrittäjä Marko Pastila aisaparinaan tuleva yhtiökumppani Pertti Kehusmaa Jämsästä, läheltä Kuhmoisten rajaa. Kaksikolla on jo 16 vuoden kokemus lämpölaitoksen pyörittämisestä Padasjoella. He myös toimittavat kattilaan tarvittavan metsähakkeen ja noutavat palaturpeen Vapo Terran turvesuolta.

– Kun turve on toistaiseksi edullista, tällä hetkellä poltetaan hiukan enemmän sitä. Metsähakkeella on saatavuushaasteita ja korkeampi hinta. Vain seisokkien aikana ja kovina pakkasjaksoina käytetään vähän kevyttä polttoöljyä, joten varsin vihreää on tuottamamme energia, mainitsee Salonen.

Pekka Salonen ja Marko Pastila sekä Nevelin käyttöpäällikkö ja asiakkuuspäällikkö tekivät perjantaina lämpölaitoksella luovutustarkastuksen. Laitos tuottaa vuodessa energiaa lähes 10 tuhatta megawattituntia.

Kaukolämpö on taaja­mien ja isojen rakennusten lämmitysmuoto. Lämpölaitoksen lunastuksen teki houkuttelevaksi se, että vuonna 2007 perustettu laitos on tekniikaltaan hyvä ja uudenveroinen. Joulukuussa 2015 laitos tuhoutui suurimmalta osaltaan tulipalossa ja uudisosa valmistui seuraavana vuonna. Lunastamisesta tekikin houkuttelevan ennen kaikkea hinta.

Viljaa ja biisoneita

Mika Lampola on syntyperäinen hämeenkoskelainen, joka on viimeiset kolme vuotta toiminut sähköautomaatiopäällikkönä MetsäFibren sahalla Rengossa. Sitä ennen hän on ollut 12 vuotta sahatöissä Ensolla ja 18 vuotta UPM:llä eri tehtävissä.

Lampolalla on maatilallaan puitavanaan muutama kymmenen hehtaaria kauraa ja ohraa. Lisäksi hänellä on toiminimi, jonka kautta tekee sähkö- ja öljypoltintöitä. Lehmien lähdettyä piti miettiä muita heinänsyöjiä hevosten kaveriksi:

– Huomasin lehdessä ilmoituksen myytävistä biisoneista. Soitin samalta istumalta miehelle, joka oli aikanaan tuonut ensimmäiset biisonit Suomeen. On niiden kanssa mukava touhuilla, vaikka ihan villieläimiähän ne on. Tuhannen kilon elukka, joka juoksee kovempaa kuin hevonen ja pomppaa seisoviltaan kaksi metriä ilmaan.

Lampolalla on tilallaan 35 biisonin lauma. Vaimo hoitaa tilan ja paperityöt: lapsia on neljä, vanhin 19-vuotias. Harrastuksiin kuuluu metsästyksen ja ammunnan lisäksi lenkkeily ja hiihto sekä extremeä edustava koskiuinti.

Lampola istuu nyt seitsemättä kautta valtuustossa, samassa jossa Padasjoen kunnanjohtajakin.