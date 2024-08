Kumpulainen uudeksi keittäjäksi ★

Kullasvuoren koululla aloitti viikko sitten uutena keittäjänä Anita Kumpulainen, joka asuu nykyään Iso-Äiniöllä.

Kumpulainen on pysynyt ajan tasalla synnyinkunnan asioissa; hänelle tulee Padasjoen Sanomat.

Iso-Äiniöllä asuva Kumpulainen kokkaili Asikkalan kunnan ruokapalvelussa yhtäjaksoisesti 12 vuoden ajan, ensin Anianpellon koululla ja sitten Aurinkovuoressa. Uudessa koulurakennuksessa hän ehti työskennellä yhdeksän päivää.

– Tykkään olla mieluummin pienemmässä keittiössä, jossa saa olla luovempi ja käyttää osaamistaan monipuolisemmin. Tässä koulussa en itse aikanani ollut, mutta Pappilanmäellä olen käynyt yläasteen. Hienosti on työ lähtenyt alkuun, on hyvä että toisena täällä on työntekijä, jolla on jo useamman vuoden kokemus Padasjoelta.

Lähtevät annokset mukaan lukien tehdään Aurinkovuoren koululla toistatuhatta lounasta päivässä: keskuskeittiöstä ruoka kuljetaan päiväkoteihin. Kullasvuoressa syöjiä on reilut 100, lounaan lisäksi tehdään välipala Iltikseen osallistujille.

Ruoanlaittopuitteet kaipaavat meillä päivittämistä ja alkuperäiset uunit jo vaihdettiinkin kesällä tuoreempiin käytettyihin.

– Sekoitettava pata olisi kiva. Helpottaisi töitä ja vapauttaisi aikaa tehdä muuta.

Keittiöalaa Kumpulainen on opiskellut lisää työn ohessa, mm. dieettikokin tutkinnon. Padasjoella hän toimii myös ruokapalveluvastaavana tehden tilauksia ja myös kirjanpito kuuluu tehtäviin.

Kotona ei enää asu muita kuin aviomies, kun kaikki viisi lasta ovat muuttaneet omilleen. Lastenlapsiakin on jo neljä. Viimeisen vuosikymmenen ajan Kumpulaiset ovat olleet Padasjoen mökkiläisiä: heillä on mökki Auttoisilla.

Kotiäitinä ja perhepäivähoitajana

Valmistuttuaan suurtalouskokiksi Kumpulainen teki yhden kesän töitä Padasjoella, Särsjärven leirikeskuksessa.

– Kun tuli perhettä, hoidin lapset kotona ja toimin samalla kunnallisena perhepäivähoitajana. Sitten kävin päiväkodeissa hoitamassa lapsia ennen kuin palasin keittiöalalle.

Padasjoelle oli helppo hakea, kun rehtori tuli tutuksi jo vuosia sitten omien lasten opona. Myös kehittämismahdollisuudet houkuttivat:

– Päätin ottaa haasteen vastaan ja tehdä parhaani, että lapset saa hyvää ja ravitsevaa ruokaa. Kouluruoka on päivän tärkein ateria ja sen pitää maistua, jotta oppilaat jaksavat koko päivän. Yhteinen ruokailu on myös oppimisen paikka, koulussa on hyvä totutella uusiinkin makuihin.

Lounaan oheen valmistetaan aina jokin salaatti ja usein myös lämmin kasvis. Keitto- ja puuropäivinä on tarjolla pehmeä leipä, muulloin näkkileipä.

– Arvostan kovasti pieniä kouluja, jotka tarjoavat lapsille mukavan ja turvallisen kasvun paikan.