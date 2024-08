Rautakautisen kalmiston kaivauksista tuloksia ★

Keihäänkärkiä, solkia, keramiikkaa. Vesijaolla vuosi sitten tehty arkeologinen koekaivaus vahvisti Wesjakaan asemaa vanhana asuinkylänä.

Syrjälän alueen koekaivaus tehtiin 3.–17.7.2023 Vesijaolla. Nyt on Lahden Museoilta saatu yhteenvetoa tuloksista.

– Koekaivauksen idea syntyi kyläkirjaprojektin aloituksen jälkeen syksyllä 2021, kun Perälän Minna ja minä olimme löytäneet Syrjälän kalliolta ensimmäisen keihäänkärjen. Kesällä 2022 löytyi toinen keihäänkärki Lahden museoiden arkeologin Esko Tikkalan tarkastaessa paikan, kertoo Jari Hokka.

Kaivausalue dronella kuvattuna arkeologin raportissa.

– Lahden museot antoi ymmärtää, että heillä ei ole resursseja enempiin tutkimuksiin vielä, mutta jos joku taho suostuisi rahoittamaan kaivauksia, saattaisivat he pystyä organisoimaan kaivausten lupahakemukset, johtamisen ja raportoinnin.

Lupa saatiin keväällä 2023, ja koekaivaus päätettiin toteuttaa Vesijaon-Porasan kyläyhdistyksen projektina. Rahoitusta saatiin Padasjoen Säästöpankkisäätiöltä, Vehkajärvisäätiöltä ja Hokalta.

Kutsuun yleisökaivauksista vastasi parikymmentä henkeä, joista jotkut kävivät yhden päivän ja osa kaikki kaivauspäivät. Kaivausten aikana kaivettiin 3 koekuoppaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 6 neliömetriä. Niissä havaittiin 3 mahdollista hautaa.

– Selvästi aisti ihmisten kiinnostuksen oman kylän historiaan. Mahdollisuus olla mukana aitojen historillisten esineiden löytämisessä oli monella motiivina. Ja koekaivaushan onnistui, kun pieneltä alalta on löytynyt 3 keihäänkärkeä, tasavarsisolki, useita pieniä metalliesineitä, karkeajakoista keramiikkaa sekä toista kiloa palanutta luuta. Alue voitiin tutkimuksella todeta olevan rautakautinen polttokenttäkalmisto.

Aikaisemmat kivikautiset löydot sijaitsevat vesireittien varrella, mutta nyt löytyneet rautakautiset löydöt kertovat vakituisen asutuksen alkamisesta rautakaudella. Wesjakaan kyläkirjassa Minna Perälä kirjoittaa Ruotsin vallan aikaisen veronkannon alkessa 1539 suunnilleen Padasjoen nykyisen pitäjän alueen olleen nimeltään Wesjakaan neljännespiiri. Ei ihme, että paikalle muodostui hieman myöhemmin Etelä-Suomen mahtimiehen Arvid Hornin omistama Vesijaon Säteri.

Kylällä on löydöt otettu vastaan suurella mielenkiinnolla ja Wesjakaan kyläkirja on käynyt hyvin kaupaksi. Wesjakaan vakiasukkaille ja lukuisille vapaa-ajan asukkaillekin on avautunut täysin uutta tietoa kylästä ja sen menneisyydestä.

Lisää kaivauksia tulossa

Vesijaon-Porasan kyläyhdistys on saanut avustuksen Osuuspankkisäätiöltä rakentaa kylälle opastettu kulttuurireitti opastauluineen. Tämä tullaan toteuttamaan vuoden 2025 aikana. Reitillä kerrotaan kylän ja yksittäisten paikkojen historiasta.

– Lahden museoiden taholta on kerrottu heidän mielenkiinnostaan jatkaa koekaivauksia, joiden koekaivajiksi taas otetaan halukkaita vapaaehtoisia. Tästä toki tiedotetaan ajankohdan lähestyessä.