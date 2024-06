Hevoset esittelyssä vanhalla lentokentällä ★

Padasjoen Hevosurheiluseura järjesti lauan­taina Taruksella seuran ensimmäisen hevosten ja po­nien Match Show’n.

Maija ja esittelijänä toiminut Tytti Kurho.

Kyseessä on leikkimielinen näyttely, jossa tuomari arvioi hevosten rakennetta ja liikettä. Näyttelykehää kiertää kaksi hevosta kerrallaan, joista toinen saa sinisen ja toinen punaisen nauhan. Välillä pysähdytään myös poseeraamaan ja otetaan pienet ravit. Kaikki punaisen tai sinisen nauhan saaneet menevät ”ryhmäkehään”, jossa osallistujista sijoitetaan yleensä kolme tai neljä parasta ja bis-kehään menevät yleensä ryhmäke­hien voittajat. Lopuksi vielä järjestetään Best in show -osuus, jossa valitaan koko näyttelyn paras eläin.

Tuomarina toiminut Miia Kouvalainen kertoo, että hän kiinnittää huomio­ta yleisilmeeseen, näyttävyyteen ja eleganttiin liikkeeseen.

– Match show’t antavat hyvän mahdollisuuden harjoittaa omistajan ja hevosen välistä yhteistyötä ja ovat hyvä paikka myös varsan sosiaalistamiseksi.

Näyttelyn Best in Show oli Welsh cob sektio D, Maija. Kunniapalkinnolla palkittiin shetlanninponi Kuvernööri sekä suomenhevonen Ensio.

Voittajan oli näyttelyyn tuonut Liia-Maria Väisänen Vesivehmaalta.

– Maija on vasta kaksivuotias, täällä on hyvä harjoitella oikeita näyttelyitä varten. Poni on jo käynytkin Hippoksen näyttelyissä sekä rotunäyttelyissä.

Ennen Match Show’ta hevosta kävelytetään ja sen annetaan katsella paikkoja sekä toisia hevosia.

– Sen kanssa myös juostaan muutama ravipätkä, että saadaan energiaa purettua. Mutta tämä on esittelijälle enemmän fyysinen suoritus kuin hevoselle, eli mitään varsinaista lämmittelyä ei tarvita.

Kuvernööri ja Elina Helander. Takana myös kunniamaininnan saanut Ensio.

Elina Helander oli tullut Kärkölästä Tarukselle kahden poninsa kanssa. Mukana olivat 3-vuotias shetlanninponi Kuvernööri ja poni Spirit. Kunniamaininnan saanut Kuvernööri vasta aloittelee näyttelyuraansa.

– Taruksen kenttä sopii oikein hyvin näyttelyn pitämiseen, sillä alusta on tasainen ja turvallinen. Myös trailerit sai väljästi parkkiin.

PaHuksen puheenjohtaja Teea Hakulinen kertoi seuran tulevista tapahtumista.

– Kesäkeskiviikkoisin on kaikille avoin jumppa Maakesken Rientolassa. Lisäksi on yhteisiä matkaratsastusharjoituksia, hevosten ja ponien Match Showt vielä 24.8. ja 13.10., matka­ratsastuskisat 20.7. ja harjoituskisat 21.7. Toiset vastaava matkaratsastustapahtuma on taas pyhäinpäiväviikonloppuna 1. ja 2.11. Sää saattaa verottaa osallistujia, mutta toivomme pyhäinpäiväkisoista muodostuvan suositun kaudenpäätösperinteen.