Metsänhoitoyhdistys auttaa ympäristötuen hakemisessa ★

MHY Päijät-Hämeessä on jo vuosia tehty aktiivisesti luonnonhoitohankkeiden työtä. Metsäkeskus ei enää valmistele ympäristötukihakemuksia metsänomistajille, vaan jatkossa ainoastaan myöntää tukia.

Metsänomistajat tarvitsevat yleensä ympäristötuen hakemusten valmisteluun toimijoiden apua. Hakemusten valmistelutyön kohtuullisiin kustannuksiin voidaan myöntää valmistelukorvausta enintään 20 prosenttia maanomistajalle maksettavasta ympäristötuesta.

Ympäristötuen laskennassa käytettävät keskikantohinnat nousivat ja nostavat näin tuen määrää.

Uutta ympäristötuessa on lahopuusta maksettava kannustinkorvaus, joka on on enintään 20 prosenttia ympäristötuesta. Kuollutta puuta pitää olla kannustinkorvaukseen laskettavalla alueella vähintään 10 kuutiometriä ja hehtaarilla 20 kuutiometriä.

Kuva Mari Sarvaala, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme

Metsänomistajien kiinnostus ympäristötukeen on säilynyt hyvänä. Suuri osa ympäristötukea saaneista metsänomistajista haluaa solmia uuden 10 vuoden sopimuskauden tai tarjota uusia luontokohteita suojeltavaksi.

Paljon luonnonhoidon tukien valmistelutöitä

Luonnohoidon tukiin (luonnonhoitotyöt ja ympäristötuki) käytettiin Päijät-Hämeessä viime vuonna 1,37 miljoonaa euroa, joka oli 42 prosenttia vuotta 2022 enemmän. Ympäristötuen käytössä Päijät-Häme oli valtakunnan kärkikastia 333 hehtaarilla Lapin, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan jälkeen.

– Ympäristötuki on metsänomistajille mieleinen vapaaehtoisen luonnonhoidon kannustin ylläpitämään metsäluonnon monimuotoisuutta. Määräaikaisia sopimuksia uusittiin Päijät-Hämeessä paljon, vahvistaa Mhy Päijät-Hämeen johtaja Yli-Talonen.

Metsäalan toimijat valmistelevat ympäristötuen hakemuksia metsänomistajille. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme teki viime vuonna alueen hakemuksista noin kaksi kolmasosaa. Se tarkoitti 69 hakemusta, 220 hehtaaria ja tukivaroina reilua 810 000 euroa.