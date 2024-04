Aluevaltuustossa kritiikkiä ambulanssin siirrosta ★

Ambulanssi on tulossa takaisin Padasjoel­le, mutta missä vaiheessa, sitä ei vielä tiedetä. Neljä viikkoa sitten perjantaina 22.3. hyvinvointialue tiedotti, että maanantaina Padasjoen ambulanssin asemapaikaksi vaihtuu väliaikaisesti Vääksy.

Padasjokelaiset ottivat ambulanssiasian esille Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuustossa 22.4. Aluevaltuutettu Antti Räsänen kritisoi heikkoa tiedonkulkua ja ihmetteli, miksei kuntaan oltu yhtey­dessä.

– Ja se, mitä asiasta kerrottiin, ei kuulostanut kovin uskottavalta. Keskusteluja ei ole käyty Padasjoen kunnan kanssa vaihtoehtoisten tilojen löytämisestä, hämmästeli Räsänen.

Räsänen arvosteli kovin sanoin hyvinvointialueen tiedotetta.

– Oikeudessa kun kirjataan pöytäkirjaan, ettei vaikuta uskottavalta, tarkoittaa se että kyseessä on vale.

Kokoomuskonkari paheksui myös menettelytapaa ja sitä, että palvelutaso äkillisesti romahti.

– Tässä kärsii luottamus. Tehdään vain ratkaisu ilman mitään päätöstä, se menee ihmisten tunteisiin.

Kunnalle yllätys, tilat olisi kyllä

Mira Vilkman toi myös esiin hyvinvointialueen takaperoisen toimintatavan. Kunnassa ei oltu tietoisia ambulanssin siirtoaikeista.

– Lanssin miehistö kärsi sisäilmaongelmista: kunta ei ollut siitä tietoinen, vaikka kyse on kunnan tiloista. Tämäkö on sitä avoimuutta ja hyvää keskustelua, yhteistyöstä ei näy häivääkään, latasi Vilkman.

– Lanssilla on tilat kaksi vuotta sitten rakennetussa paloaseman hallissa ja kuskeille on tilat paloaseman yläkerrassa. Ne ei kelpaa. Pitääkö tehdä remontti? Sitäkään ei ole kysytty. Paloasemalta joutui Padasjoen Moottoriurheilijoiden kerhohuone lähtemään pois – tuleeko siitä ensihoidolle tilat, me emme tiedä. Kuntalaiset ovat todella huolissaan, vanhukset pelkäävät henkensä puolesta.

Vilkman muistutti, että ambulanssin saapumisaika piteni pahimmillaan kaksinkertaiseksi, kun Padasjoen toiselta laidalta kirkonkylälle on myös 30 km.

– Nyt on turha vedota siihen, että onhan teillä ensivaste. Meillä on sopimus ambulanssista, nyt tätä sopimusta rikotaan ihan tieten tahtoen.

Vilkman huomautti myös, että tämä on yksipuolisin kumppanuus hänen kaksikymmenvuotisella poliitikon urallaan. Hän vertasi kunnan ja hyvinvointialueen yhteiseloa toimimattomaan avioliittoon. Vilkmanin mukaan monet muutkin Padasjoen kuntapäättäjät ovat olleet ambulanssiasiasta yhtey­dessä hyvinvointialueeseen, tuloksetta.

Hyvinvointialueen johtaja Petri Virolainen pahoitteli huonoa tiedonkulkua ja sanoi, että ilmanlaatuongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosia.

– Ymmärrämme huolen, joka tähän liittyy. Työterveys kielsi tilojen käyttämisen, päätös ei siinä mielessä ollut puhtaasti hyvinvointialueen.

Paloaseman remontti yhä tilaohjelmassa

Tietokatko on selvästikin vakava, koska padasjokelaiset kuntapäättäjät eivät saaneet etukäteen kuulla, että ambulanssia ollaan siirtämässä muualle. Aluejohto puolestaan oli sitä mieltä, että kunta ei osoittanut korvaavia tiloja.

Virolaisen mukaan ensihoitoa ei olla lakkauttamassa Padasjoelta. Tila- ja investointiohjelmassa on yhä Padasjoen paloaseman rakentaminen tai saneeraus.

– Lain ja saatavuuden mukaan Padasjoella tarvitaan ensihoitoyksikkö myös jatkossa.

Toimialajohtaja Tuomo Nieminen kertoi jo pitkään olleen tiedossa, että ambulanssin henkilökunnan tiloissa on sisäilmaongelmaa. Paloaseman pintaremontissa tehdään tilat ensihoitajille, sen pitäisi valmistua elokuussa.