Sisäilmaongelmia terveysasemalla: Padasjoki jää ilman ambulanssia

Padasjoen ensihoitoyksikön asemapaikka siirtyy väliaikaistiloihin Asikkalaan. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tiedotti tänään, että Padasjoella olevista tiloista terveysaseman alakerrasta joudutaan siirtymään pois sisäilmaongelmien vuoksi.

– Sisäilmaongelmia on yritetty ratkoa jo pidemmän aikaa ja tilojen remonttia varten on anottu valtiovarainministeriön avustusta, mutta nyt emme valitettavasti voineet enää odottaa pidempään, kun henkilökunnan oireet olivat niin hankalia, Akuutti24:n tulosaluejohtaja Liisa Nordlund.

Muutto Vääksyyn tapahtuu maanantaina 25.3. Siellä paloaseman yhteydessä päivystää myös Asikkalan ambulanssi. Hyvinvointialueen tavoitteena on remontoida mahdollisimman pian ensihoitoyksikölle tilat Padasjoelle paloaseman yhteyteen. Remontti aloitetaan, kun rahoituspäätös on tehty. Samaan yhteyteen remontoidaan tilat myös kotihoidolle, joka on ollut jo vuosia väistötiloissa terveysaseman entisen ruokalan kabinetissa.

Ambulanssi on ollut lähtövalmiudessa terveysaseman pohjakerroksen autotallissa päivittäin 12 tunnin ajan klo 7–19, yöllä ambulanssi on tullut Vääksystä. Ensihoidon henkilöstön tukikohta on terveysaseman keskikerroksessa laboratorion vieressä.