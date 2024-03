Torstaina maaliskuun 14. päivänä 1974 ★

Kunnanhallitus hyväksyi Taulun risteyksen valaistussuunnitelman. Valaisemisella uskotaan onnettomuuksien vähenevän 30–50 %.

Ennätysmäärä hiihtäjiä Tarushiihdossa. Aurinko hymyili täydellä terällään sunnuntaina, kun 614 padasjokelaista käänsi suksensa kärjet kohti Tarusjärveä.

Kunnanjohtaja Teuvo Komulainen käsittelee palstallaan ajankohtaista aihetta, teiden pehmenemistä. Muuan hankalimmista väylistä on pikatietä kirkonkylään vanhaa nelostietä tuleva tie, joka keväisin on aivan savivellinä. Auttoisten tien uudelleenrakentaminen on merkitty vuoden 1976 työohjelmaan.

Verta kertyi 158 pussia verenluovutustilaisuudessa seurakuntakodilla. Halukkaita luovuttajia olisi ollut 168.