Vedenjakelussa ongelmia

Vedenjakelu on keskeytynyt ainakin Haapatiellä. Kunnasta on saatu vahvistus, että vesijohto on poikki. Asian laajuutta selvitetään, ja tilannetta päivitetään heti kun saadaan lisätietoja.

Klo 11.20: Katko rajoittuu Haapatielle, ja koskee vain muutamia taloja.

Klo 11.42: Vuotokohtaa etsitään. Kuvassa Haapatien päässä rakenteilla oleva jätevesipumppaamo. (Muokattu 15.30: Tarkkaa syytä vuodolle ei tiedetä. Putket ovat jo vanhoja.)

Klo 12.24: Kunnan sivuilla tiedotetaan, että kunnan vesijohtoverkon putkivuodon takia Haapatien asukkaille ei toistaiseksi tule vettä.

”Vesikatkon piirissä on myös muita Haapatien läheisyydessä olevia kiinteistöjä (Koivutie).”

Tiedote kunnan sivuilla: https://www.padasjoki.fi/ajankohtaista/tiedote-putkirikko-haapatiella

Klo 15.30: Vedentulo korjattu. Katkon jälkeen vettä kannattaa aluksi laskea, jotta ilma ja epäpuhtaudet poistuvat putkistosta.