Petri Hovila perusti MoniApu-yrityksen ★

Arrakoskelainen ajoneuvoasentaja Petri Hovila on perustanut tammikuussa yrityksen nimeltä Padas­joen MoniApu.

43-vuotias arrakoskelainen ryhtyi sivutoimiseksi yrittäjäksi. Kesäisin Petri Hovila saattaa innostua rakennus- ja remonttihommiin.

Hovila tekee moniaputöitä iltaisin ja viikonloppuisin, sillä arkipäivisin hän on vakituisena työntekijänä autokorjaamolla Lahdessa. Autokorjaamotöistä, erityisesti vianetsinnästä, hänellä on vuosien kokemus.

Lisäksi hän on puuhaillut tietokoneiden parissa jo vähän yli 30 vuotta.

– Ensimmäisen koneen sain 11–vuotiaana. Ei ollut silloin vielä edes Windowsia koneessa, eikä Internettiä. Kaikki piti opetella itse, muistaa Hovila.

– Olen ollut ennen autonkorjaajan töitä useita vuosia ilmastointi- ja putkitöissä, mutta kaikenlaista muutakin on tullut ehdittyä. Järjestyksenvalvojanakin olen keikkaillut, maanrakennusalan koulutus on käyty ja vartijan ammattitutkinto. Nuorena toimin piirinuohoojana. Kaikenlaiset koneet ja laitteet on olleet kiinnostuksen kohteena läpi elämän, ja olen utelias oppimaan aina uutta.

Padasjoki on saanut Hovilasta myös uuden mökkitalkkarin. Hän voi tehdä vaikka tarkistuskäynnin vapaa-ajan asunnolle, asentaa oheislaitteita ja komponentteja tietokoneille sekä opastaa niiden käytössä ja mahdollisuuksien mukaan lukea autojen vikakoodeja.

Omia tiloja autonkor­jauk­selle ei ole. Pääpaino onkin ATK–hommissa ja mökkitalkkaroinnissa, mutta apua saa myös kodinkoneiden, TV:n ja puhelimen asennuksiin ja moneen muuhun:

– Mitä vaan voi kysyä, katsotaan sitten saadaanko onnistumaan!

Aika kuluu vapaalla ollessa tietokoneiden parissa ja välillä myös maanpuolustuskursseilla ja reserviläistoiminnassa. Kotoisin Hovila on Padas­joelta, mutta asui ja työskenteli kymmenkunta vuotta Etelä-Pohjanmaalla.

– Padasjoelle oli helppo tulla takaisin, kun vanhoja kavereita ja tuttuja asuu täällä yhä.