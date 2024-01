Uusi eläinten hyvinvointilaki toi jatkuvan vedensaannin vaatimuksen ★

Vuoden 2024 alusta voimaan tullut eläinten hyvinvointilaki tuo uusia vaatimuksia koi­rien ja kissojen myynti-ilmoitteluun sekä luovuttamiseen uudelle omistajalle. Lisäksi eläinten myyntitapoja ja -paikkoja on rajoitettu.

Eläimiä ei saa pitää myynnissä torilla, liikkuvassa kaupassa tai pitää näyteikkunassa. Eläintä ei saa pysyvästi luovuttaa alle 16-vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta. Rajoitusten tarkoituksena on varmistaa, että eläimen hankkiminen perustuu aina harkintaan. Ennen eläimen hankintaa on tehtävä valmisteluja kuten hankkia tarvittavat tilat, ravinto ja varusteet eläimelle sekä perehtyä ja varautua eläimen hoitamiseen.

– Yksi mahdollisesti moniakin koskettava heti ilman siirtymäaika voimaan astuva muutos on jatkuvan veden saannin vaatimus kaikille nisäkkäille ja linnuille, kun aiemmin veden saannista ei ole tarkemmin laissa säädetty, huomauttaa eläinlääkäri Anna Vanha-Perttula Padasjoelta.

Lainmuutos velvoittaa siis järjestämään lämmitettävät vesikupit talvella. Vedensaannin toteutumista valvotaan vuoden alusta lähtien eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.

Eläinten hyvinvointilaki edellyttää, että ammattimaisesti tai muutoin laajassa mitassa koiria pitävät tekevät toiminnastaan ilmoituksen aluehallintovirastolle. Tällaisia ovat esimerkiksi koirahoitola tai jos pitää vähintään seitsemän yli puolivuotiasta koiraa tai kasvattaa kolme pentuetta vuodessa. Pentueisiin lasketaan mukaan myös kissa-, fretti- ja kanipentueet.

Merkittävä muutos on myös se, ettei kissojen saa enää antaa lisääntyä holtittomasti.

Välineitä, joiden käyttö aiheuttaa koiralle ilmeistä tarpeetonta kipua tai tuskaa, ei saa myydä tai markkinoida, eikä edes pitää hallussa. Hevosen pito pilttuussa jatkuvasti kytkettynä kielletään.

Eläinten hyvinvointilaissa on uusi säännös, joka tuo ilmoitusvelvollisuuden luonnonvaraisia eläimiä hoitaville tahoille. Luonnonvaraisten eläinten hoito edellyttää erityisosaamista ja toimintaan sopivia tiloja. Loukkaantunut tai muutoin avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen eläin voidaan ottaa lyhytaikaisesti haltuun sille annettavaa ensiapua tai hoitoon toimittamista varten. Eläin on sen jälkeen vapautettava takaisin luontoon tai toimitettava hoitopaikkaan. Jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen hoitoa voida järjestää, se on lopetettava.

Hoitopaikat tekevät ilmoituksen 1.3.2024 mennessä. Hoitolatoimijan velvollisuuksiin kuuluu pitää luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä. Pysyvässä pitopaikassa on oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet.

Uusi laki tuo myös laajemman ilmoitusvelvollisuuden. Käytännössä on esiintynyt tilanteita, joissa esimerkiksi asiakaskäynnillä havaitaan asiakkaalla olevan avun tarpeessa oleva eläin, mutta salassapitosäännösten nojalla avun tarpeessa olevasta eläimestä ei ole ilmoitettu eläinsuojeluviranomaiselle.

Nyt on kaikkien viipymättä ilmoitettava eläinsuojeluviranomaiselle havaitsemastaan avun tarpeessa olevasta eläimestä. Valvontaviranomaisella on vaitiolovelvollisuus.

Kalojen ja rapujen kiduttamiselle stoppi

Kalastuslain muutoksella loppuu kalojen ja rapujen rääkkääminen. Saaliiksi saatu kala ja rapu on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Pilkkiessä kaloja ei saa jättää jäälle tukehtumaan.

Lopetusvelvollisuudesta on vain muutama poikkeus ja ne koskevat mm. trooli- ja nuottakalastusta.

Takaisin veteen laskettavaa kalaa on lain mukaan käsiteltävä mahdollisimman varoen.