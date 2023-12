Väinö ja Laina Laakson säätiön avustusta viidelle padasjokelaisopiskelijalle ★

Saara Pieski

Kirjoitin ylioppilaaksi Padasjoen lukiosta vuonna 2020. Opiskelen nyt toista vuotta kauppatieteitä Tampereen yliopistossa eli jos kaikki menee suunnitellusti, valmistun ekonomiksi 3,5 vuoden päästä vuonna 2027. Tällä hetkellä opintosuuntaan hakeminen on minulla juuri meneillään. Toiveena on päästä joko vakuutuksen ja riskienhallinnan tai laskentatoimen pääaineeseen. Suuntautuminen työelämässä on vielä kysymysmerkki, mutta tällä hetkellä ajatuksena on, että olisi kiva työllistyä finanssialalle.