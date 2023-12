Padasjokelaissyntyinen Juha Rantanen luotsaa Mainiemi Caravan -aluetta ja ajaa taksia ★

Padasjokelaislähtöinen Juha Rantanen on pyörittänyt Mainiemen Caravan–aluetta jo kesäkuun alusta lähtien. Merja ja Jukka Lehtimäki pääsivät ansaituille eläkepäiville oltuaan karavaanarialueen yrittäjinä 23 vuotta.

Juha Rantanen vastaanottorakennus Avaran peräkammarissa, jossa seinällä paljon vanhoja kuvia Mainiemestä sahan toiminta-ajalta.

Uuden yrittäjän mukaan kesän aikana alueelle ei ole tehty isompia muutoksia.

– Yleisilmettä on vähän siistitty ja aukaistu tuosta rannasta näkymä Päijänteelle, sitähän matkailijat ennen kaikkea tulevat katsomaan. Mainiemi Caravan kun on tiettävästi ainoa Päijänteen rannalla sijaitseva karavaanialue.

Myös majoitustiloja on remontoitu.

– Jahnukaisen neljä huoneistoa on uudistettu ja yläkertaan on tarkoitus tehdä kaksi huoneistoa lisää. Lisäksi suunnitelmissa on rakentaa alueelle ensi kesänä keittokatos.

Caravanalueelta löytyy kaksikin mainiota hiekkapohjaista uimarantaa.

– Ei tarvi ostaa asunto-autoa voidakseen tulla uimaan. Niin uimarannalle kuin caravanalueen tapahtumiin tai Avaran terassille ovat tervetulleita aivan kaikki.

Viime kesä oli Rantasen mukaan vilkas.

– Turisteja poikkesi hyvin, mukana oli myös ensikertalaisia. Kunnostetulla terassilla on käynyt myös kylän porukkaa hyvin, terassi oli vapun jälkeen joka päivä avoinna aamukymmenestä iltakymmeneen.

Joskus tahtoivat yöunet jäädä lyhkäisiksi taksiakin ajavalla Rantasella. Mainiemessä miestä auttelevat sisko Anne ja elämänkumppani Sari Helasterä.

– En minä osaa olla jouten. On vain mukavaa, kun on koko ajan jotain puuhaa. Kyllähän se niin on, että tämä on enemmänkin elämäntapa. Tässä hommassa tarvii olla enemmän sydäntä kuin järkeä, toteaa rakennusalalla koko ikänsä työskennellyt Rantanen.

Viimeiset 10 vuotta kuluivat työnjohtotehtävissä korjausrakennusfirmassa pääkaupunkiseudulla. Hollolassa virallisesti asuva Rantanen aikoo muuttaa Padasjoelle ensi vuoden aikana.

– Kesällä sitä ei ehdi paljon kotona käymään. Ja sielläkin omakotitalo vaatisi huoltoa ja nurmikko leikkaajaa.

Itsekin karavaanari

Rantaselle caravanalue on tuttu myös toiselta näkökulmalta katsottuna: hänellä on ollut oma vaunu alueella 10 vuoden ajan.

– Läheltä olen tätä touhua katsellut ja pitkän aikaa on ollut uranvaihto mielessä. Noin vuosi sitten ilmoitin Lehtimäille halukkuuteni jatkaa heidän jalanjäljissään.

Mainiemessä on 45 vaunua kausipaikalla ja heistä puolet käy vaunullaan talvellakin.

– Harvoin osataan ajatella, kuinka paljon kausipaikkalaiset tuovat euroja paikkakunnalle. Tunnen heidät pitkältä ajalta, joten tiedän että he käyvät täällä ruokakaupassa, käyttävät korjaamopalveluja ja muun muassa ostavat autojensa renkaat täältä.

Caravanalueelle sopii 150–200 vaunua ja majoitustiloja löytyy tällä hetkellä 40 hengelle.

– Sellaisille mökeille, jotka ovat puoli vuotta käytössä, varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn, olisi tilausta. Tällaisia meidänkin on tarkoitus rakentaa alueelle lisää.

Rantanen kertoo tekevänsä mielellään yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa. Jos heiltä ei majoitustiloja tai muita matkailijoiden tarvitsemia palveluja löydy, heidät ohjataan Mainiemeltä eteenpäin jonkun toisen yrittäjän palvelujen piiriin.

– Jos jokainen vetää vaan omaa köyttänsä, Padasjoki kuihtuu vain lisää. Jätetään turha kateus pois ja vedetään köyttä yhdessä, näin saadaan hyviä asioita tapahtumaan.

Talvellakin tapahtumia

Mainiemestä löytyy karavaanareille tarkoitettu yhteinen grillikatos sekä huoltorakennus, jossa on wc, suihkut ja pyykkitupa. Respan lisäksi caravanalueella on kota, jossa käy esiintyjiä 3–4 kertaa kesässä.

Respana toimii Avara-niminen rakennus, joka on toiminut aikoinaan Mainiemen sahan työ­väen ruokalana.

– Kun pinnoitin takkaa uudelleen, jouduin purkamaan seinästä hiukan paneelia: sen takana oli vuoden 1914 sanomalehtiä.

Avara onkin alkuperäisessä asussaan ja lempeää lämpöä huoneisiin tuovat kunnostettu takka ja puuhella.

– Avaraa voi myös vuokrata erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, lupaa Rantanen.

Viime viikon vaihteessa caravanalueella pidettiin pienet joulumyyjäiset ja illalla laulettiin karaokea. Myös joulua alueen­ väki kerääntyy viettämään yhdessä Avaraan. Tarkoitus on lisäksi järjestää talvitapahtumia kuten pilkkikisat.