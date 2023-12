Vesijaon kentälle halutaan tekonurmi ★

Vesijaon kyläyhdistys sai mukavasti väkeä vuosikokoukseensa lauantaina. Kylätalo Harjulaan kerääntyi iltapäivällä lähes 40 ihmistä, ensin kuuntelemaan kunnanjohtaja Juha Rehulaa ja sitten päättämään yhteisistä kylän asioista. Kokouksen jälkeen oli vielä tarjolla riisipuuroa ja jouluista ohjelmaa sekä lapsille askartelupaja.

Kylätoiminta on Vesijaolla ollut vireää ja talviaikaankin on peli-iltoja ja mm. olympiakisastudio Harjulassa. Lasten Halloween-juhla oli menestys, se on nytkin toimintasuunnitelmassa. Tammikuussa kyläyhdistys järjestää pelimatkan SM–jääkiekkoliigan otteluun Tampereelle.

Padasjoen pesismekkana tunnettu Vesijako järjestää kesäisin reissun myös Superpesäpallon matsiin. Kylän urheilukentällä pesistä pelaillaan keväästä syksyyn. Lapsille on omat pesäpalloharjoitukset, kunnan avustuksella on hankittu lapsille pesisvarusteita.

Kylän seuraava projekti liittyy kenttään, joka kaipaa remonttia. Kyläyhdistys ryhtyykin nyt selvittämään Leader-avustuksen saantimahdollisuutta. Tekonurmikenttä olisi vesijakolaisten toiveissa.

Nakukymppi on edelleen kylän suurin tapahtuma. Se järjestetään jälleen viikko ennen juhannusta. Kyläkirja julkistetaan helmikuussa, siivoustalkoita pidetään keväällä

Kyläpäällikkönä jatkaa Pasi Ahola. Hallitukseen kuuluvat lisäksi Merja Puupponen, Heikki Koskinen, Mikko Virtanen, Alexandra Anttila, Janne Luukko, Anna-Maija Santalahti, Martti Valkama, Liisa Ahola, Jyrki Puupponen ja Ari Lahtinen.