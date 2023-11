Padasjokelaiset retkellä Ratiperällä ★

Marraskuinen sää ei latistanut tunnelmaa, kun parikymmentä padasjokelaista ja toinen bussillinen orimattilalaisia pakkautuivat kyytiin ABO Windin järjestämälle retkelle Ratiperän tuulivoimapuistoon. Tuulivoima-alue on ollut toiminnassa vuodesta 2017 ja siellä on yhdeksän Nordexin N131 –mallista voimalaa. Yhteensä voimaloiden nimellisteho on 27 megawattia.