Kuntalasta kuulumisia ★

Elämä on ennakoimatonta ja arvoituksellista. Yksi puhelinsoitto voi saattaa liikkeelle jotain sellaista, jota ei ole kenties osannut ajatellakaan. On asioita, joihin voi itse vaikuttaa. On asioita, joista muut päättävät puolestasi.

Kun 27 vuotta sitten suljin Kuntalan oven, ei mitenkään voinut ennustaa tai arvata mitä tapahtuu yhden sukupolven mittaisella aikavälillä. Toisinaan elämä vei miestä. Toisinaan jopa itse saattoi vaikuttaa siihen, mitä seuraavaksi tapahtui.

”Se” yksi puhelinsoitto, tuli juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kävi kutsu haastatteluun, jonka jälkeen kunnanhallituksen äänestyksellä tekemä valinta vuoden mittaiseen pestiin kunnanjohtajana. Historia toistaa itseään niiltä osin, että vuonna 1996 taloussihteerin virkaankin valinta tehtiin äänin 4-3. Sellaista on demokratia.

Edellisen elämäni aikana olen seurannut muutoinkin kuin tuttuja tapaamalla Padasjoen tapahtumia ja kuulumisia. Padasjoen Sanomat välittää paikallisia uutisia niin kuin kunnollisen paikallislehden kuuluukin tehdä. Pieniä ja isoja asioita – läheltä. Omasta paikkakunnasta ylpeänä ja tarinoita elävästä elämästä ja ihmisistä kertoen.

Olen saanut valitsijoiltani yhden tehtävän – vakauttaa ja rauhoittaa. Tätä kirjoittaessani tänä aamuna olin Lahden Radiossa, jossa toimituksessa kysyttiin “mitäs teillä siellä Padasjoella oikein tapahtuu, kun ei ole vähään aikaan kuulunut mitään?” Onko hyvä vai huono asia, ettei ole vähään aikaan kuulunut mitään – sopinee kysyä?

Uusi vt. kunnanjohtaja on otettu hyvin vastaan. Arkea en jää odottamaan – se sieltä vielä tulee – on aina tullut. Uteliaisuutta ja innostuneisuuttakin – myötäotetta yhteiseen tekemiseen. En ole muuten vielä kertaakaan kuullut lausetta “ei kuulu minulle”, joka kertoo paljon ilmapiiristä työyhteisössä. Muutos on aina mahdollisuus – myönteiseenkin. Taitekohdista pitää osata ottaa irti otettavissa oleva.

On niitä tuttujakin asioita – tuolta 27 vuoden takaa. Hämäläisen pitäjän elämänmeno. Vahvat ja aktiiviset kylät. Vaikka pankit ovat kadonneet raitilta, niiden henki on läsnä. Monta ihmistäkin tunnen entuudestaan – josta on ollut suuri apu varsinkin mahdollisten “miinojen” välttämisessä.

Ensimmäisenä aamuna työpöytä oli lähes puhdas. Sellaisessa on omat hyvät, jos ne huonotkin puolensa. Startti vei suoraan syvään päähän. Akuutteja ratkaistavia asioita ja sitten niitä, pidemmän valmisteluajan vaativia kokonaisuuksia.

Kuntastrategia määrittelee kunnan tavoitteen. Strategiasta tulee löytää askelmerkkien lisäksi se perusta, jota vastaan tulisi peilata jopa kaikkia päätöksiä mitä kunnassa tehdään.

Uuden Padasjoki 2035 –strategian työstäminen on liikkeellä. Tavoitteena on päätökset tulevan vuoden kesäkuun valtuustossa. Tuolloin pitää olla vastaukset kysymyksiin mikä ja mitä Padasjoki kuntana on? On kirjattu näkyviin arvot, joille tekeminen pohjautuu. On valittu painopisteet, joille tulevaisuutta rakennetaan.

Onnistuneen strategian keskeisimpiä tekijöitä on osallistamisen mahdollistuminen. Mitä laajempana ja monipuolisempana sitä parempi. Kyläkierros, yhteistyössä Padasjoen Sanomien kanssa toteutettava kysely, koululaiskysely, päättäjien seminaarit jne. ovat konkretiaa prosessissa, joka on vähintään yhtä tärkeä kuin lopputuloskin.

Vt. kunnanjohtaja Juha Rehula