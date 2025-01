Väki väheni vain kolmella ★

Marraskuu oli vuoden 2024 yhdeksäs mollivoittoinen kuukausi väestöllisesti.

Väenvähennys oli kuitenkin paljon pienempää kuin lokakuussa: padasjokelaisten lukumäärä laski vain kolmella 2685:een. Kokonaismuutos 11 kuukauden ajalta oli yhteensä -41.

Marraskuu ei tuonut uusia kuntalaisia syntymän kautta. Vauvasaldo tammi–marraskuulta on yhteensä kuusi. Kuoleman kautta väki väheni samalla ajanjaksolla 45:llä, joista yksi marraskuussa.

Muuttoliikekin oli lievästi negatiivinen: marraskuussa Padasjoki sai muuton kautta yhdeksän uutta asukasta, kun kuukauden aikana 10 muutti pois Padasjoelta. Koko vuoden tulomuutto marraskuun loppuun mennessä oli 111 henkeä ja lähtömuutto 115. Kunnan sisäisten muuttojen yhteismäärä oli 95.

Marraskuussa solmittiin yksi avioliitto.

Kuhmoisissa vauvoja on syntynyt yhtä paljon kuin Padasjoella. Kuolleita on naapurikunnassa kirjattu yhdeksän vähemmän. Väestön kokonaisvähennys tammi–marraskuussa on naapurissa 48 ja väkiluku marraskuun lopussa 2044.