Padasjoen olympiatoivo joulunviettoon kotitilalle ★

Lauri Syrjä tuli kolmeksi viikoksi joulunviettoon kotokulmille. Opinnot Amerikassa ovat sujuneet mainiosti, samoin ammunta kilpakentillä.

Lauri Syrjä aikoo kovatahtisen kauden jälkeen viettää ansaittua joululomaa perheensä parissa ennen kuin kisakausi jälleen tammikuussa pyörähtää käyntiin.

Yhdysvalloissa maataloustieteitä opiskeleva ampumaurheilija Lauri Syrjä aikoo viettää rauhallisen joulun perheensä kanssa Maakeskessä pitkän kauden jälkeen taukoa pitäen. Yliopisto kutsuu taas rapakon taa tammikuussa, mutta sitä ennen on viikon mittainen joukkueleiri Saksassa ja Italiassa.

– Yliopistosarja jatkuu siitä saman tien. Joka viikonloppu on kilpailuja ja kun sarja päättyy maaliskuun puolivälissä, on edessä ilmakiväärin EM, pienoiskiväärin EM heinäkuun lopulla Ranskassa ja kaikkien lajien MM syksyllä Egyptissä. Kausi on sikäli poikkeuksellinen, että koska näyttökisat on Euroopassa, yliopistosarjan kisatulokset lasketaan minun näytöiksi.

Kilpailu kovenee, kun 21-vuotias padasjokelainen siirtyy poikien sarjasta miehiin.

– Tulostaso on kovempi, kilpailijoita enemmän ja erot entistä pienemmät, kun kärki on laaja. Muutos ei silti ole iso; olen tälläkin kaudella ampunut tuloksia, jotka on ylittäneet miesten sarjan rajat. Finaalipaikka on aina se, mitä kisoissa tavoitellaan.

Kilpailukauden aikana tahti on kova. Koko 16 viikon lukukauden ajan ampumajoukkue harjoittelee päivittäin, minkä lisäksi fyysiset harjoitukset ovat kolmesti viikossa.

– Lajikestävyys on kasvanut ja ymmärrys kehittynyt. Suorittaminen pysyy laadukkaana, vaikka kausi on pitkä ja varsinkin oma opintomääräni teettää pitkiä päiviä, mutta kokonaiskuormitus pitää hallita. Tänä vuonna olen ampunut sellaiset 40 000 laukausta, se on määrä joka vaaditaan huippuampujalta.

Suuri tavoite kaiken takana on vuoden 2028 olympialaiset. Ampumaurheiluliiton uusi A-maajoukkueryhmä johon Syrjä kuuluu on myös nimeltään 2028-ryhmä.

MM–kisoissa syntyi uusi Suomen ennätys

Syksyn päätähtäin oli nuorten MM–kisoissa Perussa. Ilmakiväärissä Syrjä oli 10. jäätyään ainoastaan 0,3 pistettä finaalista ja pienoiskiväärillä syntyi karsintakilpailussa uusi Suomen ennätys.

– Olin tyytyväinen, oli hyvä valmistautuminen alla ja sain hyvät suoritukset kilpailutilanteessa aikaan. Syyskausi oli kokonaisuudessaan hyvä.

Kahdeksanpäiväisen MM–kisareissun perään oli heti kahdet yliopistokisat, joissa Syrjä ampui henkilökohtaisen ennätyksensä. Sarjassa ammutaan ensin pienoiskiväärillä 3×20 ja sitten ilmakiväärillä 60 laukausta, tulokset lasketaan yhteen. Joukkue sijoittui joka viikko NCAA-rankingin top neljään: ennen kilpailua valmentaja nimeää viisi ampujaa, joiden tulokset lasketaan joukkuetulokseksi.

– Olin joka kerta laskettavassa joukkueessa. Tietysti on kiva, että valmentajilla on luottoa ja sitä mukaa tulee vastuuta. Nyt kun tulee vuosi täyteen eli kaksi lukukautta on takana, niin huomaa että on tullut lisävarmuutta tekemiseen ja on päässyt tasolle, jolla pärjäisi aikuistenkin kisoissa.

Ennen Perun matkaa Syrjä ampui viimeiset nuorten SM-kilpailunsa, joista tuloksena kaksi mestaruutta.

Englannin kieli tulee jo luonnostaan, vaikka se oli jo ennestäänkin hyvällä tasolla. Kotiinkin tulee pidettyä yhteyttä aktiivisesti ja kerran viikossa Syrjä soittaa Suomeen ja vaihtaa kuulumiset kotiväen kanssa.

USA:ssa oli lähtiessä pari pakkasastetta, mutta ei lunta. Marraskuussa oli vielä sortsikelit, mutta nyt kotona Maakeskessä on päästy lähinnä auraamaan lunta veljien kanssa.

– Haluan kiittää kaikkia padasjokelaisia yhteistyökumppaneita ja tukijoita menneestä vuodesta. He ovat olleet alusta lähtien matkassa mukana ja luottaneet omaan tekemiseeni, jota arvostan suuresti.